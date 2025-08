Viszlát, bűz, helló, büntetés? Szeptembertől változás jön a palackvisszaváltás rendszerében

Új szabályokat vezet be szeptember 1-től a MOHU Zrt. a palackvisszaváltással kapcsolatban. A hibás működésre és az automaták tisztaságára fókuszálnak, a hanyag üzletek pedig felkészülhetnek a büntetésre is. Az intézkedés célja az eddig aránytalan díjelosztás korrigálása, mivel a kezelési díjak több mint nyolcvan százaléka a nagyáruházakhoz került, pedig a kisebb üzletek is jelentős szerepet vállalnak a rendszer működésében.

Változások jönnek a palackvisszaváltás rendszerében

Fotó: MW