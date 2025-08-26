Bajusz Gábor az óvodáról: A csontvázak folyamatosan esnek ki

Bajusz Gábor komlóstetői önkormányzati képviselő

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

– Muszáj kijavítani ezt a csődtömeget. A tetőszerkezetet rosszul építették meg. A befolyó esővíz a lámpákból is csöpögött az irodákban, rendszeresen vödröket kellett használni. Jelenleg nincs közvetlen életveszély, de például nagyobb hóréteget biztosan nem bírna el az a tető. Nem lehet halogatni az újabb nagyobb beruházást – magyarázta Bajusz Gábor, elárulva, hogy a most induló munkafázisokra

előbb 22,

majd további 30 millió forintot

szán jelen állás szerint az önkormányzat. – Nem lehet halogatni. Különben „el fog mászni a tető”. A csontvázak folyamatosan dőlnek ki... Engedjék, hogy ne mondjunk most előre határidőt, mert ha mondunk, abból csak problémák lesznek.

Az első piros lámpa, ami felvillant

– A tornaterem akár a gyerekekre szakadhatott volna – utalt rá Matiscsák Éva. Az alpolgármester megnyugtatta a szülőket: a Komlóstetőről azért a Győri kapui intézménybe helyezték át az óvodásokat az átmeneti időre, mert itt volt bőven hely, de akiknél ez gondot okoz (messze van, nem esik útba), annál megvizsgálják az egyéb lehetőségeket, egyedi igényeket. Elmondása szerint az átköltöztetés zökkenőmentesen zajlott, köszönhetően a József utcai „befogadó nevelőtestületnek”.

Matiscsák Éva, a szociális ügyekért felelős alpolgármester

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A politikusok ígérték, tájékoztatást fognak adni az elkövetkező hetekben az ügy előrehaladásáról.

– Egyelőre nem a felelőst akarjuk keresni. De jönnek a választások, ez az ügy is politikai síkra fog terelődni – vetítette előre Bajusz Gábor. Mint elmondta, a tavalyi (a júniusi választást követő októberi) hatalomátvétel után ez az óvoda-probléma volt „az első piros lámpa, ami felvillant” számára. – Tarthatatlan állapotokkal szembesültem. Márpedig a cél, hogy a gyerekek biztonságos helyen nevelkedjenek.