2 órája
Bajusz Gábor az óvodáról: A csontvázak folyamatosan esnek ki
További hetekig-hónapokig „tartalék” óvodába kell járniuk a komlóstetői gyerekeknek. A Szeder utcai óvoda épületeit ugyanis három év után alaposan újra kell építeni, javítani. A jelenlegi városvezetés szerint az intézmény, ami rájuk maradt, jelenlegi állapotában életveszélyes.
A Győri kapui, József utcai óvoda az az intézmény, amelyik a komlóstetői, Szeder utcai létesítményből kényszerűen kiszorult óvodásokat nemrég ideiglenesen befogadta. A tervezett nyári felújítási program azonban nem fejeződhet be az ősz kezdetére. Hétfőn különleges szülői értekezleten tájékoztatta az érintett családokat az önkormányzat a várható nehézségekről.
Az óvoda, amit felújítottak, felújításra szorul
Miskolci Integrált Óvodai Intézmény komlóstetői tagintézményének épületeit egy három évvel ezelőtt befejeződött önkormányzati beruházás keretében újították fel. Az elmúlt év folyamán először az merült fel, hogy az akkor elvégzett munka minőségi problémái folytán ismét felújításra, javításokra lesz szükség, ám legutóbb már arról számolt be a körzet (2024-ben hivatalba lépett) képviselője, hogy sokkal súlyosabb a baj, mint gondolták. Minthogy az elmúlt pár évben rendszeresen beáztak helyiségek, illetve szennyvízszag terjengett a környéken, mind a tetőszigetelést, mind a föld alatti csöveket át akarta nézetni az üzemeltető. Bajusz Gábor önkormányzati képviselő elmondása szerint az derült ki, hogy a tetőszerkezetből – például a tornaterem mint melléképület esetében – olyan fontos, statikai szereppel rendelkező szerkezeti elem hiányzik, ami híján az építmény baleset-, sőt, életveszélynek minősíthető. Gyerekek tartózkodására tehát alkalmatlan. A vízcsövekkel is hasonlóan súlyos gondokra derült fény a politikus beszámolója szerint.
Felújították a Stadion úti óvodát, mégis zárva tart - válaszolt az önkormányzat
Bajusz Gábor ezekről a fejleményekről azon a sebtében összehívott szülői értekezleten beszélt, amire az érintett óvodások szülei voltak hivatalosak. A helyszín az a másik, Győri kapui óvoda volt, ahova ideiglenesen áthelyezték a komlóstetői gyerekeket. A szülők egy része megütközve hallgatta a bejelentést, miszerint az ideiglenes áthelyezés még legalább néhány hónapig fennmarad. A „de meddig?” kérdésre a Városháza nevében jelen lévő képviselő, illetve a szociális ügyekért felelős alpolgármester, Matiscsák Éva egyelőre nem tudott válaszolni: mint jelezték, a vártnál jóval súlyosabb gondokra most, a nyári hetekre időzített (kisebbre, gyorsabbra tervezett) felújítási program folyamán derült fény. Már megvan az új kivitelező, megrendelték a hiányzó tetőszerkezetet, megindult a bajelhárítás, a helyzet rendezése. Ez azonban szükségszerűen minimum két hónapig eltart még, de lehet több is.
– Muszáj kijavítani ezt a csődtömeget. A tetőszerkezetet rosszul építették meg. A befolyó esővíz a lámpákból is csöpögött az irodákban, rendszeresen vödröket kellett használni. Jelenleg nincs közvetlen életveszély, de például nagyobb hóréteget biztosan nem bírna el az a tető. Nem lehet halogatni az újabb nagyobb beruházást – magyarázta Bajusz Gábor, elárulva, hogy a most induló munkafázisokra
- előbb 22,
- majd további 30 millió forintot
szán jelen állás szerint az önkormányzat. – Nem lehet halogatni. Különben „el fog mászni a tető”. A csontvázak folyamatosan dőlnek ki... Engedjék, hogy ne mondjunk most előre határidőt, mert ha mondunk, abból csak problémák lesznek.
Az első piros lámpa, ami felvillant
– A tornaterem akár a gyerekekre szakadhatott volna – utalt rá Matiscsák Éva. Az alpolgármester megnyugtatta a szülőket: a Komlóstetőről azért a Győri kapui intézménybe helyezték át az óvodásokat az átmeneti időre, mert itt volt bőven hely, de akiknél ez gondot okoz (messze van, nem esik útba), annál megvizsgálják az egyéb lehetőségeket, egyedi igényeket. Elmondása szerint az átköltöztetés zökkenőmentesen zajlott, köszönhetően a József utcai „befogadó nevelőtestületnek”.
A politikusok ígérték, tájékoztatást fognak adni az elkövetkező hetekben az ügy előrehaladásáról.
– Egyelőre nem a felelőst akarjuk keresni. De jönnek a választások, ez az ügy is politikai síkra fog terelődni – vetítette előre Bajusz Gábor. Mint elmondta, a tavalyi (a júniusi választást követő októberi) hatalomátvétel után ez az óvoda-probléma volt „az első piros lámpa, ami felvillant” számára. – Tarthatatlan állapotokkal szembesültem. Márpedig a cél, hogy a gyerekek biztonságos helyen nevelkedjenek.
Szülői értekezlet a MIÓVI József úti tagóvodájábanFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó