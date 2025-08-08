1 órája
Hiába próbálták többen elbuktatni a kormány új otthonteremtési programját – megállíthatatlanul dübörög Borsodban is
Nem volt egyszerű menet. Egyszer már kinyírták Orbán Viktor otthonteremtési programját, és helyette a devizahitelt hozták.
Hiába volt sikeres az első Orbán-kormány otthonteremtési programja, a 2002-ben hatalomra kerülő MSZP-SZDSZ- kabinet az első pillanattól kezdve támadta, majd idővel meg is szüntette, belehajszolva az embereket a devizahitelekbe. Az eredmény ismert: elszabaduló törlesztőrészletek, több százezer földönfutóvá váló család és reménytelenség. Ezúttal más a helyzet.
Nem árt emlékezni arra, hogy Fidesz-kormánynak volt már olyan otthonteremtési programja, amelyet agyontámadtak, akik maguk is felvették, majd helyette végül keserűséget hozó, de kezdetben rendkívül csábító devizahiteleket tálaltak fel a magyaroknak.
Ha most nem lesz meg az első lakás Borsodban, akkor soha!
Otthonteremtési program ellenszélben
A rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programját indítja el a kormány – ígérte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség politikai államtitkára a szerdán tartott kormányinfón. Mint ismert, július 2-án jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a kormány döntését, miszerint szeptembertől a első lakásvásárlóknak járó Otthon Start hitelprogramban maximum 50 millió forint hitelt lehet fölvenni 25 éves futamidőre. A 10 százalékos önrésszel felvehető hitel után a futamidő alatt végig fix 3 százalékos kamatot kell fizetni. Mivel igyekeztek a lehető legszélesebbre nyitni a résztvevők körét, így maximum 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezők is felvehetik életkori megkötés nélkül. A Világgazdaság írásában azt is megtudhatja, hogy miért különleges ez a mostani a program azokhoz képest, amelyekkel a magyarok találkozhattak az elmúlt évtizedekben.
