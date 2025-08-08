Hiába próbálták többen elbuktatni a kormány új otthonteremtési programját – megállíthatatlanul dübörög Borsodban is

Hiába volt sikeres az első Orbán-kormány otthonteremtési programja, a 2002-ben hatalomra kerülő MSZP-SZDSZ- kabinet az első pillanattól kezdve támadta, majd idővel meg is szüntette, belehajszolva az embereket a devizahitelekbe. Az eredmény ismert: elszabaduló törlesztőrészletek, több százezer földönfutóvá váló család és reménytelenség. Ezúttal más a helyzet.

Az otthonteremtési program a kormány egyik legnagyobb büszkesége: okkal Forrás: Facebook/illusztráció

Nem árt emlékezni arra, hogy Fidesz-kormánynak volt már olyan otthonteremtési programja, amelyet agyontámadtak, akik maguk is felvették, majd helyette végül keserűséget hozó, de kezdetben rendkívül csábító devizahiteleket tálaltak fel a magyaroknak.