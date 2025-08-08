augusztus 8., péntek

Ellenszélben

1 órája

Hiába próbálták többen elbuktatni a kormány új otthonteremtési programját – megállíthatatlanul dübörög Borsodban is

Címkék#Otthon Start Program#ellenzék#Orbán Viktor#otthonteremtési program#Fidesz

Nem volt egyszerű menet. Egyszer már kinyírták Orbán Viktor otthonteremtési programját, és helyette a devizahitelt hozták.

Boon.hu

Hiába volt sikeres az első Orbán-kormány otthonteremtési programja, a 2002-ben hatalomra kerülő MSZP-SZDSZ- kabinet az első pillanattól kezdve támadta, majd idővel meg is szüntette, belehajszolva az embereket a devizahitelekbe. Az eredmény ismert: elszabaduló törlesztőrészletek, több százezer földönfutóvá váló család és reménytelenség. Ezúttal más a helyzet.

otthonteremtési program kellemes nappali illusztráció
Az otthonteremtési program a kormány egyik legnagyobb büszkesége: okkal Forrás:  Facebook/illusztráció

Nem árt emlékezni arra, hogy Fidesz-kormánynak volt már olyan otthonteremtési programja, amelyet agyontámadtak, akik maguk is felvették, majd helyette végül keserűséget hozó, de kezdetben rendkívül csábító devizahiteleket tálaltak fel a magyaroknak.

Otthonteremtési program ellenszélben

A rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programját indítja el a kormány – ígérte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség politikai államtitkára a szerdán tartott kormányinfón. Mint ismert, július 2-án jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a kormány döntését, miszerint szeptembertől a első lakásvásárlóknak járó Otthon Start hitelprogramban maximum 50 millió forint hitelt lehet fölvenni 25 éves futamidőre. A 10 százalékos önrésszel felvehető hitel után a futamidő alatt végig fix 3 százalékos kamatot kell fizetni. Mivel igyekeztek a lehető legszélesebbre nyitni a résztvevők körét, így maximum 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezők is felvehetik életkori megkötés nélkül. A Világgazdaság írásában azt is megtudhatja, hogy miért különleges ez a mostani a program azokhoz képest, amelyekkel a magyarok találkozhattak az elmúlt évtizedekben.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu potálon.

 

