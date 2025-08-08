29 perce
A borsodi fiatalok egyedülálló lehetőségnek tartják az Otthon Start Programot - videóval
A borsodi fiatalok örömmel fogadták a 3 százalékos lakáshitel lehetőségét, bár még vannak nyitott kérdések a számukra. Nagy valószínűséggel a kisebb és nagyobb vidéki városok lehetnek az Otthon Start Program legnagyobb nyertesei.
Az Otthon Start Program az első lakás vásárlása előtt álló borsodi fiataloknak egyedülálló lehetőség.
Olvasóinkat kérdeztük, hogy mit szólnak az otthonteremtési támogatáshoz.
Kovács Áron 39 éves, felesége Marika 30, egy borsodi, ötezer fő alatti kistelepülésen laknak jelenleg, Áron szüleinél. Nagyon szeretnének lakást vásárolni, elsősorban családi házban gondolkodnak.
„Megpróbáltunk eddig kölcsön nélkül ingatlanhoz jutni. Jelenleg 30 millió forint áll rendelkezésünkre, de nem szeretnénk panelba költözni, csakis egy körülbelül 100 négyzetméteres családi ház jöhet szóba. Ez az összeg azonban kevésnek bizonyult, eddig nem találtunk megfelelőt. Az Otthon Start Programmal most lehetőségünk nyílik arra, hogy álmunkat megvalósítsuk. Még szeretnénk alaposabban megismerni ezt a konstrukciót, de azt már most tudjuk, hogy a 3 százalékos lakáshitel feltételeinek megfelelünk. Egy dolog ami nekünk lényeges az ingatlannal kapcsolatban, hogy az autópálya közelében legyen, mert a feleségem stewardess és a munkába járása így lenne gyorsan biztosítva” – mondja el kérdésünkre Áron.
Harmathy Mónika férjével él Miskolcon, jelenleg albérletben laknak. A lehetőséget jónak tartja, de aggodalmainak is hangot adott:
„Alapvetően nagyon jó lehetőségnek tartom azok számára, akik kevesebb önerővel rendelkeznek és akár családi háttértámogatás nélkül szeretnének hitelt felvenni. Azt gondolom, sajnos, hosszú távon ez emelheti a lakások árát, hiszen ezzel együtt nő a fizetőképes kereslet. Amivel nem értek egyet, hogy azok is vásárolhatnak, akiknek már van részesedésük valamilyen ingatlanban, mivel így már nem az első lakás vásárlásához segítenek hozzá. Azt meg végképp nem tartom „jó opciónak”, hogy a vásárolt ingatlant ki is lehet adni, mert így sokan üzleti lehetőséget látnak majd benne és amellett, hogy az ingatlan árak még inkább felfelé mennek, az albérlet árak is nőni fognak és sok esetben így is irreálisan magas egy-egy havi bérleti díj” - fejti ki véleményét Mónika.
Ez egy kiszámítható opció
„Véleményem szerint a hitel indulásakor ez egy jó lehetőség lesz, utána viszont várhatóan nagyobb összegű önerő kell, mert az ingatlanok ára is növekedni fog. Ami pozitív, hogy ha végig fix marad a kamat, akkor ez egy kiszámítható opció, ami jóval kedvezőbb egy átlagos piaci hitelhez képest, ahol nagyrészt 10 éves a fix kamatperiódus” – teszi hozzá.
Egyedülállóként is egy jó lehetőség
Kerekes Mária 37 éves, Tiszaújvárosban lakik egyedülállóként, jelenleg az édesapja lakásában. Gondolkozik azon, hogy nagyon jó lenne már egy saját lakás. A lehetséges lakóhelyek között Tiszaújváros és Miskolc jöhet szóba.
„Egy 55 négyzetméteres lakást szeretnék, de a büdzsém ezt nem biztos, hogy lehetővé teszi. Jelenleg ahogy a lakásárakat megnézem, csak egy 35 négyzetméteresre lenne opcióm. Így is, hogy nagyon kedvezményes ez a koncepció, azért az önerőt meg kell hozzá teremteni. Alaposan utána néztem a feltételeknek megfelelek, ennek ellenére még gondolkodási időre van szükségem, bár tudom, hogy a szeptember mindjárt itt van. Az egyik legnagyobb dilemmám, hogy fogom előteremteni a szükséges önerőt, ugye mint tudjuk 10 százalékot kell beletenni. Ez a pénz jelenleg nem áll rendelkezésemre, ezért az a lehetőség marad, hogy erre is veszek fel hitelt vagy esetleg a családomtól kölcsönkérek. Elképzelhető tehát, hogy inkább kivárok még, bár ennek meg az a hátránya, hogy félek, hogy nagyon meg fogja dobni a lakásárakat, ha a tulajdonosok egy-két hónapon belül emelésbe kezdenek” – fejti ki véleményét Mária.
Videónkban egy ingatlanszakértő és olvasóink is kifejtik véleményüket az Otthon Start Programról:
Magyarország Kormánya közösségi oldalán közzétett videóban konkrét példán mutatja be, milyen lehetőséghez juthatnak a most még albérletben élők Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is a 3 százalékos lakáshitellel. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője magyarázza el a lehetőségeket.
