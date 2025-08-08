A borsodi fiatalok egyedülálló lehetőségnek tartják az Otthon Start Programot - videóval

„Megpróbáltunk eddig kölcsön nélkül ingatlanhoz jutni. Jelenleg 30 millió forint áll rendelkezésünkre, de nem szeretnénk panelba költözni, csakis egy körülbelül 100 négyzetméteres családi ház jöhet szóba. Ez az összeg azonban kevésnek bizonyult, eddig nem találtunk megfelelőt. Az Otthon Start Programmal most lehetőségünk nyílik arra, hogy álmunkat megvalósítsuk. Még szeretnénk alaposabban megismerni ezt a konstrukciót, de azt már most tudjuk, hogy a 3 százalékos lakáshitel feltételeinek megfelelünk. Egy dolog ami nekünk lényeges az ingatlannal kapcsolatban, hogy az autópálya közelében legyen, mert a feleségem stewardess és a munkába járása így lenne gyorsan biztosítva” – mondja el kérdésünkre Áron.

Az Otthon Start Program lehetőséget nyújt az albérletből kiszabadulni

Harmathy Mónika férjével él Miskolcon, jelenleg albérletben laknak. A lehetőséget jónak tartja, de aggodalmainak is hangot adott:

„Alapvetően nagyon jó lehetőségnek tartom azok számára, akik kevesebb önerővel rendelkeznek és akár családi háttértámogatás nélkül szeretnének hitelt felvenni. Azt gondolom, sajnos, hosszú távon ez emelheti a lakások árát, hiszen ezzel együtt nő a fizetőképes kereslet. Amivel nem értek egyet, hogy azok is vásárolhatnak, akiknek már van részesedésük valamilyen ingatlanban, mivel így már nem az első lakás vásárlásához segítenek hozzá. Azt meg végképp nem tartom „jó opciónak”, hogy a vásárolt ingatlant ki is lehet adni, mert így sokan üzleti lehetőséget látnak majd benne és amellett, hogy az ingatlan árak még inkább felfelé mennek, az albérlet árak is nőni fognak és sok esetben így is irreálisan magas egy-egy havi bérleti díj” - fejti ki véleményét Mónika.