47 perce
Hétfőn indul az Otthon Start Program – Borsodban is remek lehetőségnek tartják a fiatalok (Videóval)
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is sokkal kedvezőbb feltételekkel lehet majd lakáshoz jutni. Az Otthon Start Programnak itt is örül mindenki.
Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, hétfőn elindul a kormány által tervezett Otthon Start Program. A konstrukció három százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál a családoknak, amelyet egységes arculattal kell hirdetniük a bankoknak és az ingatlanosoknak.
Az Otthon Start kiváló lehetőség a fiatalok számára is
Mivel a program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is örülnek neki a fiatalok.
Sokat segít a magyar fiataloknak a kormány azzal, hogy legalább egy saját lakáshoz tudjanak jutni. Gondolkodom is rajta, sőt, szerintem már a télen igénybe is fogom venni
– nyilatkozta Bacskai Csongor, miskolci lakos.
Ilyen olcsón rég nem láttuk a Búza téren ezt a filléres magyar csodagyümölcsöt – fotókkal
Lehullt a lepel, kedvenc mesefiguránk így néz ki valójában – levideózták éjjel az Avason
boon.hu video
- A Kispál és a Borz Miskolcon etetett - fotók és videó
- Ki nem találná, mi előtt emeli meg a kalapját az államtitkár Borsodban + fotók, videó
- A szikszóiak 10-ese becsavarta szögletből, mint Beckham (Videóval)
- Ronaldo, Kante, és Neymar inspirálja (fotók, videó)
- Az utolsó másodpercben szerzett találat döntött - videó!