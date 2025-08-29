Hétfőn indul az Otthon Start Program – Borsodban is remek lehetőségnek tartják a fiatalok (Videóval)

Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, hétfőn elindul a kormány által tervezett Otthon Start Program. A konstrukció három százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál a családoknak, amelyet egységes arculattal kell hirdetniük a bankoknak és az ingatlanosoknak.

Borsodban is tarol az Otthon Start Program

Forrás: MW