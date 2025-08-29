augusztus 29., péntek

Hétfőn indul az Otthon Start Program – Borsodban is remek lehetőségnek tartják a fiatalok (Videóval)

Címkék#hitel#boon video#Otthon Start Program#lakáshitel#kormány#konstrukció

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is sokkal kedvezőbb feltételekkel lehet majd lakáshoz jutni. Az Otthon Start Programnak itt is örül mindenki.

Boon.hu

Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, hétfőn elindul a kormány által tervezett Otthon Start Program. A konstrukció három százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál a családoknak, amelyet egységes arculattal kell hirdetniük a bankoknak és az ingatlanosoknak.

Tarol az Otthon start program
Borsodban is tarol az Otthon Start Program
Forrás: MW

Az Otthon Start kiváló lehetőség a fiatalok számára is

Mivel a program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is örülnek neki a fiatalok.

Sokat segít a magyar fiataloknak a kormány azzal, hogy legalább egy saját lakáshoz tudjanak jutni. Gondolkodom is rajta, sőt, szerintem már a télen igénybe is fogom venni

 – nyilatkozta Bacskai Csongor, miskolci lakos.

 

boon.hu video

