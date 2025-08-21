augusztus 21., csütörtök

Indul a roham!

56 perce

Ennél a banknál sokszorosára nőtt a kedvezményes lakáshitel iránt érdeklődők száma – elárulták, hogy kezelik

Hamarosan indul a roham a kedvezményes lakáshitelekért. De vajon a bankok készen állnak az Otthon Start Programon belüli hitelnyújtásra?

Boon.hu
Egyéni élethelyzetekre is fel kell készülni a borsodi bankfiókoknak az Otthon Start Program hitelezése okán

Forrás: Raiffeisen

A Raiffeisen bank képviselője kérdésünkre elmondta, hogy az már most tisztán látható, hogy az érdeklődés jelentősen nőtt, az eredeti forgalom többszörösére mióta a kormány bejelentette a kedvezményes lakáshitel felvételének lehetőségét és az Otthon Start Programot. Ez országszerte is igaz, de a borsodi bankfiókoknál is ezt tapasztalják a kollégák.

Az Otthon Start hitel hamarosan felvehető, ügyfél és ügyintéző beszélget bankban,illusztráció
Az Otthon Start Program megdobta az ügyfelek számát a magyar bankoknál Forrás: Facebook/illusztráció

Lengyel Zoltán, Senior PR menedzser válaszában kifejtette, hogy pénzintézetük felkészült a szeptembertől igényelhető kedvezményes lakáshitellel kapcsolatos teendőkre és bankunk felkészülten várja az ügyfelek érdeklődését.

Letisztult-e minden részlet a kormány Otthon Start Programjával kapcsolatban?

– A főbb keretek, feltételek egyértelműek, de adódhatnak olyan speciális esetek, élethelyzetek, amelyeket kezelni fogunk, ha a jogszabályi keretek megengedik – fogalmaz Lengyel Zoltán. Hozzátette, hogy főként az induláskor számítanak egy jelentős érdeklődési hullámra, de jóslásokba nem szeretne bocsátkozni a konkrét számokat illetően.

A pénzintézeti szakember azt javasolja, hogy mindenképpen érdemes banki tanácsadót felkeresni, mert sokféle támogatott termék elérhető, így egyéni élethelyzettől függ, hogy mi az adott ügyfélnek a legjobb megoldás. Így például:

  • Start Otthon vagy CSOK+,
  • esetleg Bababváróval vagy Munkáshitellel kombinálva

A módozat iránt érdeklődő ügyfeleknek érdemes folyamatosan figyelni a Raiffeisen honlapját (www.raiffeisen.hu), ahol mindig megtalálhatók a legfontosabb információk a termékkel kapcsolatban. Emellett regisztráció útján érdemes lehet jelezni a termékkel kapcsolatos érdeklődést - a kollégák mindenkit visszahívnak és a hívás során meg lehet beszélni a kereteket.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

