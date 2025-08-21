56 perce
Ennél a banknál sokszorosára nőtt a kedvezményes lakáshitel iránt érdeklődők száma – elárulták, hogy kezelik
Hamarosan indul a roham a kedvezményes lakáshitelekért. De vajon a bankok készen állnak az Otthon Start Programon belüli hitelnyújtásra?
Egyéni élethelyzetekre is fel kell készülni a borsodi bankfiókoknak az Otthon Start Program hitelezése okán
Forrás: Raiffeisen
A Raiffeisen bank képviselője kérdésünkre elmondta, hogy az már most tisztán látható, hogy az érdeklődés jelentősen nőtt, az eredeti forgalom többszörösére mióta a kormány bejelentette a kedvezményes lakáshitel felvételének lehetőségét és az Otthon Start Programot. Ez országszerte is igaz, de a borsodi bankfiókoknál is ezt tapasztalják a kollégák.
Lengyel Zoltán, Senior PR menedzser válaszában kifejtette, hogy pénzintézetük felkészült a szeptembertől igényelhető kedvezményes lakáshitellel kapcsolatos teendőkre és bankunk felkészülten várja az ügyfelek érdeklődését.
Letisztult-e minden részlet a kormány Otthon Start Programjával kapcsolatban?
– A főbb keretek, feltételek egyértelműek, de adódhatnak olyan speciális esetek, élethelyzetek, amelyeket kezelni fogunk, ha a jogszabályi keretek megengedik – fogalmaz Lengyel Zoltán. Hozzátette, hogy főként az induláskor számítanak egy jelentős érdeklődési hullámra, de jóslásokba nem szeretne bocsátkozni a konkrét számokat illetően.
1+2 fél szobás miskolci panel lakás közel 40 millióért és tolonganak érte a vevők - új részletek a kedvezményes lakáshitelről!
A pénzintézeti szakember azt javasolja, hogy mindenképpen érdemes banki tanácsadót felkeresni, mert sokféle támogatott termék elérhető, így egyéni élethelyzettől függ, hogy mi az adott ügyfélnek a legjobb megoldás. Így például:
- Start Otthon vagy CSOK+,
- esetleg Bababváróval vagy Munkáshitellel kombinálva
A módozat iránt érdeklődő ügyfeleknek érdemes folyamatosan figyelni a Raiffeisen honlapját (www.raiffeisen.hu), ahol mindig megtalálhatók a legfontosabb információk a termékkel kapcsolatban. Emellett regisztráció útján érdemes lehet jelezni a termékkel kapcsolatos érdeklődést - a kollégák mindenkit visszahívnak és a hívás során meg lehet beszélni a kereteket.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Mire elég Borsodban 50 millió? Érdemes körülnézni, döbbenetes árkülönbségeket találtunk!
Ha most nem lesz meg az első lakás Borsodban, akkor soha!
Borsodi vasútállomásokat is érint a hatalmas korszerűsítés!