Ennél a banknál sokszorosára nőtt a kedvezményes lakáshitel iránt érdeklődők száma – elárulták, hogy kezelik

A Raiffeisen bank képviselője kérdésünkre elmondta, hogy az már most tisztán látható, hogy az érdeklődés jelentősen nőtt, az eredeti forgalom többszörösére mióta a kormány bejelentette a kedvezményes lakáshitel felvételének lehetőségét és az Otthon Start Programot. Ez országszerte is igaz, de a borsodi bankfiókoknál is ezt tapasztalják a kollégák.

Az Otthon Start Program megdobta az ügyfelek számát a magyar bankoknál Forrás: Facebook/illusztráció

Lengyel Zoltán, Senior PR menedzser válaszában kifejtette, hogy pénzintézetük felkészült a szeptembertől igényelhető kedvezményes lakáshitellel kapcsolatos teendőkre és bankunk felkészülten várja az ügyfelek érdeklődését.

Letisztult-e minden részlet a kormány Otthon Start Programjával kapcsolatban?

– A főbb keretek, feltételek egyértelműek, de adódhatnak olyan speciális esetek, élethelyzetek, amelyeket kezelni fogunk, ha a jogszabályi keretek megengedik – fogalmaz Lengyel Zoltán. Hozzátette, hogy főként az induláskor számítanak egy jelentős érdeklődési hullámra, de jóslásokba nem szeretne bocsátkozni a konkrét számokat illetően.