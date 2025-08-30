augusztus 30., szombat

Elindult!

1 órája

Panyi Miklós: Beindítjuk az Otthon Startos lakásfejlesztéseket!

A mai napon elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat! Indul az Otthon Start.

Panyi Miklós: Beindítjuk az Otthon Startos lakásfejlesztéseket!

Nagyon megindult az érdeklődés - tarol az Otthon Start Borsodban

A honlapon a fejlesztők megtalálják azokat az adatokat és szempontokat, amelyek alapján az iroda számára benyújthatják lakásfejlesztési terveiket annak érdekében, hogy annak nemzetgazdasági kiemelése ügyében a beruházók és a kormány között konzultáció induljon. Indul az Otthon Start Program.

otthon start
Indul au Otthon Start Program
A kormány minden olyan beruházást, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kívánja kielégíteni, adminisztrációs eszközökkel is segíti. Így azok a beruházások, ahol az Otthon Start feltételrendszerének megfelelő lakások épülnek, nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak, az engedélyezési eljárásban ezáltal jelentős gyorsításra számíthatnak. 
Ezzel az eszközzel sok tucat lakásfejlesztés indulhat el hónapokkal hamarabb országszerte, jelentősen bővítve az elsőlakás-vásárlók számára a lakáskínálatot elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban. 

Ilyen az Otthon Start

Fontos, hogy csak az a lakásfejlesztés nyilvánítható kiemelt beruházássá

• amely keretében legalább 250 lakás épül meg és 

• amennyiben a megvalósuló lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program lakásokra vonatkozó feltételrendszerének.

A kérelmek feldolgozása folyamatos. Jelenleg is több tucat olyan fejlesztést vizsgál a kormányzat, amellyel több mint tízezer új lakás építése indulhat meg még 2025-ben!
A következő hetekben további bejelentések várhatóak azokról a beruházásokról, amelyekről már a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak! 

Gyorsítjuk az engedélyezéseket, indulnak a lakásfejlesztések, mozgásba lendül az építőipar! Folyamatosan bővül a lakáskínálat! Ez pedig a lakásárakat is megfogja!

