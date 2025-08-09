1 órája
1+2 fél szobás miskolci panel lakás közel 40 millióért és tolonganak érte a vevők - új részletek a kedvezményes lakáshitelről!
Elképesztő, hogy mennyire felélénkítette az ingatlanpiacot. Az Otthon Start Borsodban is tarol, mindenki ingatlant venne.
Nagyon megindult az érdeklődés - tarol az Otthon Start Borsodban
A „bárkinek, bárhol” mottóval meghirdetett lakáshitel program lényege a hozzáférhetőség kiterjesztése. A jogosultak 50 millió forint kölcsönt vehetnek igénybe legfeljebb 25 éves futamidőre, fix 3 százalékos kamattal. A hitel igényléséhez nem szükséges gyermekvállalás vagy házasság, felső korhatárra vonatkozóan nincs megkötés és összevonható más állami támogatásokkal. Az Otthon Start Borsodban is átírta az ingatlanpiaci viszonyokat, erről kérdeztük a szakértőt.
A kormányinfón tett bejelentések után július 31-én éjjel a Magyar Közlönyben is megjelentek hivatalosan az Otthon Start program részletei, amelyek a tervezethez képest számos elem pontosítását is magukba foglalják. A konstrukció minden eddiginél szélesebb célcsoportot érinthet, hiszen nem korhoz, családi állapothoz vagy gyermekvállaláshoz kötött.
Az új lakáshitel részletei
- legfeljebb 50 millió forint hitel vehető fel
- 25 éves futamidőre, végig fix, 3 százalékos kamattal
- a szükséges önrész mértéke mindössze 10 százalék
- az igénylés feltétele pedig legalább két év társadalombiztosítási jogviszony
- idősebbek is igényelhetik
Az ingatlan értéke lakás esetén legfeljebb 100 millió, családi ház esetén legfeljebb 150 millió forint lehet, másfél millió forintos négyzetméterár-korlát mellett. A hitel igényléséhez már 10 százalékos önerő is elegendő. Most arról kérdeztük szakértőnket, hogy milyen mozgolódást tapasztal a miskolci lakáspiacon.
Az Otthon Start Borsodban is felrepítette az ingatlanok árát
Airizer Csabáné Andrea, a miskolci Belvárosi Ingatlan és Hitel Centrum tulajdonosa a boon.hu kérdésére már korábban azt jósolta, hogy ez a kedvezményes lakáshitel valószínűleg az ingatlanárak emelkedését fogja generálni. Ahogy közeledünk a hitel igényelhetőségének időpontjához, a szeptember elsejéhez, extrémnek mondható kereslet indult az ingatlanokért, ami természetszerűen magával hozta az árak emelkedését.
Ha most nem lesz meg az első lakás Borsodban, akkor soha!
Személyes tapasztalata szerint egy-egy panellakásért már nagyon magas árat kérnek, jelenleg van olyan ingatlan, ami 1+2 fél szobás és 38,5 millió forint a kínálati ára. Ennek ellenére naponta 4-5 érdeklődő van rá, így valószínűleg licitálni fognak a miskolci panellakásra. Airizer Csabáné Andrea úgy látja, hogy a kertes házak iránt is megnőtt a kereslet, így az áruk is folyamatosan emelkedőben van Miskolcon és az agglomerációban is.
Még változnak a részletes feltételek
Most már sok minden letisztult az igényelhetőség terén, de még mindig nem végleges az Otthon Start hitel összes részlete. Amit már biztosan tudni lehet a következő:
- Ha valaki első munkahelyén dolgozik főiskola, vagy egyetem után, de még nem érte el a kétéves munkaviszonyt, valószínűleg elfogadják hiteligénylését erre a célra.
- Szülő, vagy nagyszülő is beléphet a folyamatba adóstársként, de neki nem kell megfelelnie a hiteligénylés feltételeinek.
- Házastársak esetén elég, ha csak az egyikük felel meg a feltételeknek.
Egyedileg bírálják majd el
A szakértő szerint még lehetnek változások, számukra augusztus 26-án lesz még egy utolsó oktatás, egyeztetés. A Miskolci Belvárosi Ingatlan és Hitel Centrum tulajdonosa hangsúlyozza, hogy a bankok egyénileg bírálják majd el a hitelnyújtást akkor is, ha a kérvényező minden feltételnek megfelel. Az Otthon Start program egyik legújabb fejleménye pedig az, hogy nem szükséges előszerződést kötni, lehet egyenesen adás-vételi szerződés is, ugyanis a kormány határozata értelmében a bankoknak el kell fogadnia a 180 napnál nem régebben kötött dokumentumokat. Ez azt jelenti, hogy szeptembert megelőzően fél évnyi időszak bármelyik pontján kötött szerződés érvényes és a hitel felvételére alkalmas dokumentum.
A kormányzati kommunikáció szerint a konstrukció célja, hogy valódi esélyt adjon a fiataloknak saját otthon megszerzésére – nem lakást ad, hanem lehetőséget. A CSOK Pluszhoz és a Babaváróhoz képest, amelyek gyermekvállaláshoz kötöttek, itt a lakhatás, nem pedig a családalapítás a fő cél.
Borsodban is várják az Otthon Start Programot
