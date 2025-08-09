1+2 fél szobás miskolci panel lakás közel 40 millióért és tolonganak érte a vevők - új részletek a kedvezményes lakáshitelről!

A „bárkinek, bárhol” mottóval meghirdetett lakáshitel program lényege a hozzáférhetőség kiterjesztése. A jogosultak 50 millió forint kölcsönt vehetnek igénybe legfeljebb 25 éves futamidőre, fix 3 százalékos kamattal. A hitel igényléséhez nem szükséges gyermekvállalás vagy házasság, felső korhatárra vonatkozóan nincs megkötés és összevonható más állami támogatásokkal. Az Otthon Start Borsodban is átírta az ingatlanpiaci viszonyokat, erről kérdeztük a szakértőt.

Az Otthon Start Borsodban is elképesztően népszerű. Forrás: MW

A kormányinfón tett bejelentések után július 31-én éjjel a Magyar Közlönyben is megjelentek hivatalosan az Otthon Start program részletei, amelyek a tervezethez képest számos elem pontosítását is magukba foglalják. A konstrukció minden eddiginél szélesebb célcsoportot érinthet, hiszen nem korhoz, családi állapothoz vagy gyermekvállaláshoz kötött.

Az új lakáshitel részletei

legfeljebb 50 millió forint hitel vehető fel

25 éves futamidőre, végig fix, 3 százalékos kamattal

a szükséges önrész mértéke mindössze 10 százalék

az igénylés feltétele pedig legalább két év társadalombiztosítási jogviszony

idősebbek is igényelhetik

Az ingatlan értéke lakás esetén legfeljebb 100 millió, családi ház esetén legfeljebb 150 millió forint lehet, másfél millió forintos négyzetméterár-korlát mellett. A hitel igényléséhez már 10 százalékos önerő is elegendő. Most arról kérdeztük szakértőnket, hogy milyen mozgolódást tapasztal a miskolci lakáspiacon.

Az Otthon Start Borsodban is felrepítette az ingatlanok árát

Airizer Csabáné Andrea, a miskolci Belvárosi Ingatlan és Hitel Centrum tulajdonosa a boon.hu kérdésére már korábban azt jósolta, hogy ez a kedvezményes lakáshitel valószínűleg az ingatlanárak emelkedését fogja generálni. Ahogy közeledünk a hitel igényelhetőségének időpontjához, a szeptember elsejéhez, extrémnek mondható kereslet indult az ingatlanokért, ami természetszerűen magával hozta az árak emelkedését.