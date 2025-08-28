augusztus 28., csütörtök

Otthon Start program

8 perce

Egekben az ingatlanárak? Íme a valóság Borsodban

Címkék#Panyi Miklós#Otthon Start#négyzetméterár#Borsodban#ingatlan

A várakozásokkal ellentétben nem robbantak a lakásárak. A 3 százalékos Otthon Start programban érintett lakások árai van, ahol minimálisan, de csökkentek is.

Boon.hu

Országos szinten a 3 százalékos hitel, az Otthon Start feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke van, ahol 1 százalékkal csökkent, miközben a teljes ingatlankínálat árszintje mindössze 1 százalékkal emelkedett – derült ki az Ingatlan.com friss elemzéséből. Ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy a támogatott hitel az árakat felfelé hajtja. A portál közel 230 ezer hirdetést elemzett, és kimutatta, hogy a jó állapotú, felújított lakásokat gyorsan elkapkodják, így a kínálatban nagyobb arányban maradnak az olcsóbb ingatlanok, ami lefelé húzza az átlagárat. A kisebb településeken elérhető lakások és házak súlya is nő, ez szintén mérséklő hatással van az árakra.

Sok ingatlan megfelel az Otthon Start feltételeinek.
Nem igazolódtak be a negatív várakozások az Otthon Start hatásával kapcsolatban. 
Forrás: MW

A 3 százalékos Otthon Start kiváló lehetőség Borsodban is

Miskolcon minimálisan, 915 ezerről 938 ezer forintra nőtt a négyzetméterárak középértéke az elmúlt időszakban. 

Az Otthoncentrum statisztikái alapján Borsod-Abaúj-Zemplénben 272 491 forint az ingatlanok átlag négyzetméterára. 

Ez kifejezetten kedvező más régiókkal összehasonlítva. Ennél olcsóbban már csak Nógrádban lehet ingatlanhoz jutni, ott 267 964 az átlagos négyzetméterár, míg Hajdú-Biharban már 714 230 forint.

Az Otthon Startos ingatlanok ára van, ahol még csökkent is

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára szerint a kritikusok aggodalma nem igazolódott. Az „otthon startos” ingatlanok ára nemhogy nem ugrott meg, hanem csökkent, miközben a programba nem illeszthető lakások drágultak. Az államtitkár arra is figyelmeztetett, hogy a túlárazott ingatlanokra nem jár Otthon Start hitel. A bankok nem hitelezik a nem valós piaci árakat, a szabályozás pedig kizárja a programból az irreálisan magas áron kínált lakásokat.

Az Otthon Start programról és a régió ingatlanpiaci híreiről tájékozódjon a boon.hu-n!

 

