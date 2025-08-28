1 órája
Egekben az ingatlanárak? Íme a valóság Borsodban
A várakozásokkal ellentétben nem robbantak a lakásárak. A 3 százalékos Otthon Start programban érintett lakások árai van, ahol minimálisan, de csökkentek is.
Országos szinten a 3 százalékos hitel, az Otthon Start feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke van, ahol 1 százalékkal csökkent, miközben a teljes ingatlankínálat árszintje mindössze 1 százalékkal emelkedett – derült ki az Ingatlan.com friss elemzéséből. Ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy a támogatott hitel az árakat felfelé hajtja. A portál közel 230 ezer hirdetést elemzett, és kimutatta, hogy a jó állapotú, felújított lakásokat gyorsan elkapkodják, így a kínálatban nagyobb arányban maradnak az olcsóbb ingatlanok, ami lefelé húzza az átlagárat. A kisebb településeken elérhető lakások és házak súlya is nő, ez szintén mérséklő hatással van az árakra.
A 3 százalékos Otthon Start kiváló lehetőség Borsodban is
Miskolcon minimálisan, 915 ezerről 938 ezer forintra nőtt a négyzetméterárak középértéke az elmúlt időszakban.
Az Otthoncentrum statisztikái alapján Borsod-Abaúj-Zemplénben 272 491 forint az ingatlanok átlag négyzetméterára.
Ez kifejezetten kedvező más régiókkal összehasonlítva. Ennél olcsóbban már csak Nógrádban lehet ingatlanhoz jutni, ott 267 964 az átlagos négyzetméterár, míg Hajdú-Biharban már 714 230 forint.
Az Otthon Startos ingatlanok ára van, ahol még csökkent is
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára szerint a kritikusok aggodalma nem igazolódott. Az „otthon startos” ingatlanok ára nemhogy nem ugrott meg, hanem csökkent, miközben a programba nem illeszthető lakások drágultak. Az államtitkár arra is figyelmeztetett, hogy a túlárazott ingatlanokra nem jár Otthon Start hitel. A bankok nem hitelezik a nem valós piaci árakat, a szabályozás pedig kizárja a programból az irreálisan magas áron kínált lakásokat.
Az Otthon Start programról és a régió ingatlanpiaci híreiről tájékozódjon a boon.hu-n!
Ennél a banknál sokszorosára nőtt a kedvezményes lakáshitel iránt érdeklődők száma – elárulták, hogy kezelik
Ha nem sikerült a kollégium Miskolcon, van egy jó és egy rossz hírünk
A borsodi fiatalok egyedülálló lehetőségnek tartják az Otthon Start Programot - videóval