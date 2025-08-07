Nézze meg gyorsan a banki egyenlegét: lehet, hogy kétszer is levonták vásárlásai összegét

Nagyon úgy tűnik, hogy az OTP bank rendszere egy külső szolgáltató által okozott technikai malőr miatt duplikálta a vásárlási tranzakciókat bizonyos ügyfeleknél. A bank tájékoztatása szerint nem tömeges esetekről van szó, de azért így is sokakat érinthet országosan, így Borsodban is.

Az OTP bank technikai problémája karcsúsította sokak bankszámla egyenlegét Forrás: Facebook

Csütörtök délelőtt jelentkezett a probléma, nevezetesen az, hogy az érintett ügyfelek számlájáról duplán vontak le vásárlási összegeket. A bank tájékoztatása szerint a hibát egy külső szolgáltató okozta, az OTP pedig dolgozik a duplikált tranzakciók kiszűrésén, hogy helyreállítsa az érintett számlák egyenlegét. Az OTP elnézést kért az okozott kellemetlenségért.