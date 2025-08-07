37 perce
Nézze meg gyorsan a banki egyenlegét: lehet, hogy kétszer is levonták vásárlásai összegét
A pénzintézet maga nyilatkozott a problémáról. Az OTP bank azon dolgozik, hogy minél hamarabb helyreállítsa a technikai problémát.
Nagyon úgy tűnik, hogy az OTP bank rendszere egy külső szolgáltató által okozott technikai malőr miatt duplikálta a vásárlási tranzakciókat bizonyos ügyfeleknél. A bank tájékoztatása szerint nem tömeges esetekről van szó, de azért így is sokakat érinthet országosan, így Borsodban is.
Csütörtök délelőtt jelentkezett a probléma, nevezetesen az, hogy az érintett ügyfelek számlájáról duplán vontak le vásárlási összegeket. A bank tájékoztatása szerint a hibát egy külső szolgáltató okozta, az OTP pedig dolgozik a duplikált tranzakciók kiszűrésén, hogy helyreállítsa az érintett számlák egyenlegét. Az OTP elnézést kért az okozott kellemetlenségért.
Az OTP bank mellett más pénzintézeteknél is előfordul leállás vagy más probléma
A bankoknál előforduló hibákról és leállásokról korábban a boon.hu is beszámolt. Legutóbb például az MBH banknál szünetelt az ügyintézés, az online szolgáltatások és a kártyahasználat is! A bank szinte teljesen leállt négy napra, ami ráadásul hétvégét is érintett.
