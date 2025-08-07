augusztus 7., csütörtök

Pénz beszél...

1 órája

Nézze meg gyorsan a banki egyenlegét: lehet, hogy kétszer is levonták vásárlásai összegét

Címkék#OTP#levonás#technikai probléma#OTP Bank#bankszámla

A pénzintézet maga nyilatkozott a problémáról. Az OTP bank azon dolgozik, hogy minél hamarabb helyreállítsa a technikai problémát.

Boon.hu

Nagyon úgy tűnik, hogy az OTP bank rendszere egy külső szolgáltató által okozott technikai malőr miatt duplikálta a vásárlási tranzakciókat bizonyos ügyfeleknél. A bank tájékoztatása szerint nem tömeges esetekről van szó, de azért így is sokakat érinthet országosan, így Borsodban is.

OTP bank probléma, utcai automata meglepett ügyfél
Az OTP bank technikai problémája karcsúsította sokak bankszámla egyenlegét Forrás:  Facebook

Csütörtök délelőtt jelentkezett a probléma, nevezetesen az, hogy az érintett ügyfelek számlájáról duplán vontak le vásárlási összegeket. A bank tájékoztatása szerint a hibát egy külső szolgáltató okozta, az OTP pedig dolgozik a duplikált tranzakciók kiszűrésén, hogy helyreállítsa az érintett számlák egyenlegét. Az OTP elnézést kért az okozott kellemetlenségért.

Az OTP bank mellett más pénzintézeteknél is előfordul leállás vagy más probléma

A bankoknál előforduló hibákról és leállásokról korábban a boon.hu is beszámolt. Legutóbb például az MBH banknál szünetelt az ügyintézés, az online szolgáltatások és a kártyahasználat is! A bank szinte teljesen leállt négy napra, ami ráadásul hétvégét is érintett.

További hírek és kihagyhatatlan érdekességek várják a boon.hu portálon.


 

