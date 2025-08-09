Felmondana, ha megnyerné a lottóötöst? A válaszok sokkolóbbak, mint hinné!

Ha egyik napról a másikra milliárdossá válnánk, evidensnek tűnhet, hogy azonnal felmondunk. De vajon tényleg így van ez? A Borsod Online közösségi oldalán megkérdeztük, mit tennének, ha megnyernék az ötöslottót, és a válaszok egészen meglepőek voltak. Nem a pénz volt az első gondolatuk. Sokkal inkább a társaság, az értelmes napi rutin vagy épp a fokozatos tervezés.

Olvasóink meglepő válaszokat adtak az ötöslottó főnyereményével kapcsolatos kérdésünkre

Forrás: Shutterstock

Az ötöslottó főnyereménye sem veszi el a munka örömét

Meglepően sokan mondták azt, hogy akkor sem hagynák ott a munkahelyüket, ha megnyernék az ötöslottót.

Nem tudom elviselni, ha nem dolgozhatok

– írta valaki. Nagyon sokan a munkahelyi közösséghez ragaszkodnak, ami pótolhatatlan.

Szeretem csinálni, amit csinálok… Tök jó a társaság a melóban.

Úgy tűnik, sokaknak a munka több, mint anyagi szükségszerűség.

Ha bejön a lottóötös, titokban kell tartani?

Több olvasó is azt írta, ha megnyerné az ötöslottót, nem azonnal mondana fel, hogy ne keltsen feltűnést.

Megszerveznék mindent, és úgy eltűnnék, mint a kámfor

– írta egy kommentelő, aki a kutyáját, macskáját, testvérét és lányát is vinné. Mások kivárnák a hozamokat vagy kivitelezhető vállalkozásban gondolkodnának. Az ötöslottó főnyereménye nem mindenkinek a luxusélet kezdetét, hanem a szabadság és hosszú távú tervezés lehetőségét jelenti.

Volt, akit elragadott a lehetőség gondolata

Többen szinte filmes jeleneteket írtak le.

Még a felmondást is futárral küldeném be!

vagy

Beüzennék a kollégáknak, hogy hol lesz a bankett…

Van, aki megvenné a munkahelyét, így jut is, marad is. De sokan inkább vállalkozásba fognának, vagy csak részmunkaidőben dolgoznának tovább, mert a fix havi bevétel, a munka értelme és a közösség még egy lottónyeremény mellett is fontos marad.

Számszerűsítsük: 50 milláig nem. Fölötte talán. 200 milliótól igen. 1 milliárdtól meg le se számolnék

– fogalmazta meg egy kommentelő frappánsan, hogy van az az összeg, amiért már a papírmunkával sem bajlódna.