Felszívódás, vagy munka

1 órája

Felmondana, ha megnyerné a lottóötöst? A válaszok sokkolóbbak, mint hinné!

Címkék#főnyeremény#munkahely#lottónyeremény

Nem mindenki mondana fel, ha multimilliomos vagy akár milliárdos lenne! Sőt, sokan ragaszkodnának a munkahelyükhöz még egy mesés nyeremény ellenére is. Olvasóink válaszai megdöbbentő őszinteséggel árulták el, miért nem csapnák be az ajtót a főnök orra előtt még akkor sem, ha telitalálatuk lenne az ötöslottón.

Boon.hu

Ha egyik napról a másikra milliárdossá válnánk, evidensnek tűnhet, hogy azonnal felmondunk. De vajon tényleg így van ez? A Borsod Online közösségi oldalán megkérdeztük, mit tennének, ha megnyernék az ötöslottót, és a válaszok egészen meglepőek voltak. Nem a pénz volt az első gondolatuk. Sokkal inkább a társaság, az értelmes napi rutin vagy épp a fokozatos tervezés.

Ki hagyná ott a munkahelyét, ha nyer az ötöslottón?
Olvasóink meglepő válaszokat adtak az ötöslottó főnyereményével kapcsolatos kérdésünkre
Forrás:  Shutterstock

Az ötöslottó főnyereménye sem veszi el a munka örömét

Meglepően sokan mondták azt, hogy akkor sem hagynák ott a munkahelyüket, ha megnyernék az ötöslottót

Nem tudom elviselni, ha nem dolgozhatok

 – írta valaki. Nagyon sokan a munkahelyi közösséghez ragaszkodnak, ami pótolhatatlan.

Szeretem csinálni, amit csinálok… Tök jó a társaság a melóban.

Úgy tűnik, sokaknak a munka több, mint anyagi szükségszerűség.

Ha bejön a lottóötös, titokban kell tartani?

Több olvasó is azt írta, ha megnyerné az ötöslottót, nem azonnal mondana fel, hogy ne keltsen feltűnést.

Megszerveznék mindent, és úgy eltűnnék, mint a kámfor

 – írta egy kommentelő, aki a kutyáját, macskáját, testvérét és lányát is vinné. Mások kivárnák a hozamokat vagy kivitelezhető vállalkozásban gondolkodnának. Az ötöslottó főnyereménye nem mindenkinek a luxusélet kezdetét, hanem a szabadság és hosszú távú tervezés lehetőségét jelenti.

Volt, akit elragadott a lehetőség gondolata

Többen szinte filmes jeleneteket írtak le. 

Még a felmondást is futárral küldeném be!

vagy 

Beüzennék a kollégáknak, hogy hol lesz a bankett…

Van, aki megvenné a munkahelyét, így jut is, marad is. De sokan inkább vállalkozásba fognának, vagy csak részmunkaidőben dolgoznának tovább, mert a fix havi bevétel, a munka értelme és a közösség még egy lottónyeremény mellett is fontos marad.

Számszerűsítsük: 50 milláig nem. Fölötte talán. 200 milliótól igen. 1 milliárdtól meg le se számolnék

 – fogalmazta meg egy kommentelő frappánsan, hogy van az az összeg, amiért már a papírmunkával sem bajlódna.

Ha tetszett a cikk, olvassa el további tartalmainkat is!

 

