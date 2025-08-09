3 órája
Felmondana, ha megnyerné a lottóötöst? A válaszok sokkolóbbak, mint hinné!
Nem mindenki mondana fel, ha multimilliomos vagy akár milliárdos lenne! Sőt, sokan ragaszkodnának a munkahelyükhöz még egy mesés nyeremény ellenére is. Olvasóink válaszai megdöbbentő őszinteséggel árulták el, miért nem csapnák be az ajtót a főnök orra előtt még akkor sem, ha telitalálatuk lenne az ötöslottón.
Ha egyik napról a másikra milliárdossá válnánk, evidensnek tűnhet, hogy azonnal felmondunk. De vajon tényleg így van ez? A Borsod Online közösségi oldalán megkérdeztük, mit tennének, ha megnyernék az ötöslottót, és a válaszok egészen meglepőek voltak. Nem a pénz volt az első gondolatuk. Sokkal inkább a társaság, az értelmes napi rutin vagy épp a fokozatos tervezés.
Az ötöslottó főnyereménye sem veszi el a munka örömét
Meglepően sokan mondták azt, hogy akkor sem hagynák ott a munkahelyüket, ha megnyernék az ötöslottót.
Nem tudom elviselni, ha nem dolgozhatok
– írta valaki. Nagyon sokan a munkahelyi közösséghez ragaszkodnak, ami pótolhatatlan.
Szeretem csinálni, amit csinálok… Tök jó a társaság a melóban.
Úgy tűnik, sokaknak a munka több, mint anyagi szükségszerűség.
Ha bejön a lottóötös, titokban kell tartani?
Több olvasó is azt írta, ha megnyerné az ötöslottót, nem azonnal mondana fel, hogy ne keltsen feltűnést.
Megszerveznék mindent, és úgy eltűnnék, mint a kámfor
– írta egy kommentelő, aki a kutyáját, macskáját, testvérét és lányát is vinné. Mások kivárnák a hozamokat vagy kivitelezhető vállalkozásban gondolkodnának. Az ötöslottó főnyereménye nem mindenkinek a luxusélet kezdetét, hanem a szabadság és hosszú távú tervezés lehetőségét jelenti.
Volt, akit elragadott a lehetőség gondolata
Többen szinte filmes jeleneteket írtak le.
Még a felmondást is futárral küldeném be!
vagy
Beüzennék a kollégáknak, hogy hol lesz a bankett…
Van, aki megvenné a munkahelyét, így jut is, marad is. De sokan inkább vállalkozásba fognának, vagy csak részmunkaidőben dolgoznának tovább, mert a fix havi bevétel, a munka értelme és a közösség még egy lottónyeremény mellett is fontos marad.
Számszerűsítsük: 50 milláig nem. Fölötte talán. 200 milliótól igen. 1 milliárdtól meg le se számolnék
– fogalmazta meg egy kommentelő frappánsan, hogy van az az összeg, amiért már a papírmunkával sem bajlódna.
Ha tetszett a cikk, olvassa el további tartalmainkat is!
Felháborító! Kipakolták a miskolci pizzériát, ki sem tudnak nyitni!- FRISSÍTVE!