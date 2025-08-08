Szabálysértések
1 órája
Rapsicok Borsod-szerte: íme a legfrissebb szégyenlista
Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület (ÉMHE) halőrei júliusban sok szabálysértő horgászt értek tetten.
A szabálysértő horgászok száma csökkent, de még mindig akadt dolguk a halőröknek az rapsicokkal.
- Július 2-án B. Lajos érvényes állami horgászjegy és területi engedély nélkül egy bottal horgászott a Bódva-folyó edelényi szakaszán.
- A függetlenség napján, július 4-én Zs. Tivadar horgászathoz szükséges okmányok nélkül egy horgászbottal a Sajó-folyó kazincbarcikai szakaszán kifogott és megtartott egy szürkeharcsát, amit élő állapotban visszahelyeztek a folyóba.
- Az amur megtartható felső határa 8 kg., ennek ellenére július 6-án P. Norbert a Gólem-tavon kifogott és megtartott egy 10,61 kg-os amurt.
- A Borsodsziráki-tavon K. Dénes, K. Kálmán Roland és G. Attila érvényes állami horgászjegy és területi engedély nélkül egy-egy bottal horgászott július 15-én.
- T. Szabolcs július 18-án szintén engedélyek nélkül, két horgászbottal horgászott a Debreceni-tavon.
- L. Béla és B. Krisztofer július 30-án egy-egy bottal a Bódva-patak boldvai szakaszán horgászathoz szükséges engedélyek nélkül horgászott.
- V. Fülöp Bence pedig a hónap utolsó napján engedélyekkel ugyan, de három horgászbottal horgászott Debreceni-tavon - tette közzé a
- horgászegyesület közösségi oldalán.
A halőrök minden esetben kezdeményezték a szabálysértési eljárás megindítását az orvhorgászokkal szemben.
