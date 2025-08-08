Rapsicok Borsod-szerte: íme a legfrissebb szégyenlista

A szabálysértő horgászok száma csökkent, de még mindig akadt dolguk a halőröknek az rapsicokkal.

Orvhorgászokra bukkantak a halőrök Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Forrás: Észak-Magyarországi Horgász Egyesület

Július 2-án B. Lajos érvényes állami horgászjegy és területi engedély nélkül egy bottal horgászott a Bódva-folyó edelényi szakaszán.

A függetlenség napján, július 4-én Zs. Tivadar horgászathoz szükséges okmányok nélkül egy horgászbottal a Sajó-folyó kazincbarcikai szakaszán kifogott és megtartott egy szürkeharcsát, amit élő állapotban visszahelyeztek a folyóba.

Az amur megtartható felső határa 8 kg., ennek ellenére július 6-án P. Norbert a Gólem-tavon kifogott és megtartott egy 10,61 kg-os amurt.

A Borsodsziráki-tavon K. Dénes, K. Kálmán Roland és G. Attila érvényes állami horgászjegy és területi engedély nélkül egy-egy bottal horgászott július 15-én.

T. Szabolcs július 18-án szintén engedélyek nélkül, két horgászbottal horgászott a Debreceni-tavon.

L. Béla és B. Krisztofer július 30-án egy-egy bottal a Bódva-patak boldvai szakaszán horgászathoz szükséges engedélyek nélkül horgászott.

V. Fülöp Bence pedig a hónap utolsó napján engedélyekkel ugyan, de három horgászbottal horgászott Debreceni-tavon - tette közzé a

horgászegyesület közösségi oldalán.

A halőrök minden esetben kezdeményezték a szabálysértési eljárás megindítását az orvhorgászokkal szemben.