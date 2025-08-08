augusztus 8., péntek

László névnap

28°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szabálysértések

1 órája

Rapsicok Borsod-szerte: íme a legfrissebb szégyenlista

Címkék#Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében#horgászat#engedély#halőr

Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület (ÉMHE) halőrei júliusban sok szabálysértő horgászt értek tetten.

A szabálysértő horgászok száma csökkent, de még mindig akadt dolguk a halőröknek az rapsicokkal.

Orvhorgászokat fogtak a halőrök Borsodban.
Orvhorgászokra bukkantak a halőrök Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Forrás: Észak-Magyarországi Horgász Egyesület
  • Július 2-án B. Lajos érvényes állami horgászjegy és területi engedély nélkül egy bottal horgászott a Bódva-folyó edelényi szakaszán.
  • A függetlenség napján, július 4-én Zs. Tivadar horgászathoz szükséges okmányok nélkül egy horgászbottal a Sajó-folyó kazincbarcikai szakaszán kifogott és megtartott egy szürkeharcsát, amit élő állapotban visszahelyeztek a folyóba.
  • Az amur megtartható felső határa 8 kg., ennek ellenére július 6-án P. Norbert a Gólem-tavon kifogott és megtartott egy 10,61 kg-os amurt.
  • A Borsodsziráki-tavon K. Dénes, K. Kálmán Roland és G. Attila érvényes állami horgászjegy és területi engedély nélkül egy-egy bottal horgászott július 15-én. 
  • T. Szabolcs július 18-án szintén engedélyek nélkül,  két horgászbottal horgászott a Debreceni-tavon.
  • L. Béla és B. Krisztofer július 30-án egy-egy bottal a Bódva-patak boldvai szakaszán horgászathoz szükséges engedélyek nélkül horgászott.
  • V. Fülöp Bence pedig a hónap utolsó napján engedélyekkel ugyan, de három horgászbottal horgászott Debreceni-tavon - tette közzé a

A halőrök minden esetben kezdeményezték a szabálysértési eljárás megindítását az orvhorgászokkal szemben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu