Idén sem maradhatott az ünnep ország tortája és tűzijáték nélkül

Az ország tortája az idei évben egy újragondolt különlegesség lett.

Fotó: Takács József

A klasszikus Dobostorta is a magyarok nagy kedvence, ahogy azonban kiderült a „DCJ Stílusgyakorlat” is felveszi vele a versenyt. Elkészítették nekünk, megkóstoltuk és nehezen találtuk a szavakat. Milyen ez a torta? Cikkünkből kiderül.

Az ország tortája nagy siker