augusztus 20., szerda

István névnap

24°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Augusztus 20.

26 perce

Idén sem maradhatott az ünnep ország tortája és tűzijáték nélkül

Címkék#ünnep#fényjáték#tűzijáték

Borsod minden zegében-zugában ünnepelték mag Szent István király államalapítónkat. Az ország tortája nagy sikert aratott, nem különben a csodás tűzijátékok és fényjátékok

Idén sem maradhatott az ünnep ország tortája és tűzijáték nélkül

Sok helyen lesz tűzijáték augusztus 20-án Borsodban

Forrás: MW

Az ország tortája az idei évben egy újragondolt különlegesség lett.

ország tortája
Az ország tortája hatalmas siket
Fotó: Takács József

A klasszikus Dobostorta is a magyarok nagy kedvence, ahogy azonban kiderült a „DCJ Stílusgyakorlat” is felveszi vele a versenyt. Elkészítették nekünk, megkóstoltuk és nehezen találtuk a szavakat. Milyen ez a torta? Cikkünkből kiderül.

Az ország tortája nagy siker

Régen nem telhetett el úgy az államalapítás ünnepe, hogy ne tűzijáték zárja. Azóta azonban akár fényjátékkal vagy egy remek zárókoncerttel is kiváltható, nagyon sok település azonban nem enged a hagyományból. Ezek a borsodi települések idén sem engedték el.

A nemzeti ünnep jó alkalmat kínál arra, hogy a legelhivatotabb szakemberek munkáját elismerjék. Államalapító Szent István ünnepén augusztus 20-án több szaktárcánál kitüntetéseket adnak át. Mutatjuk kik azok akiket elismertek vármegyénkből.

Arany van egy borsodi folyóban? Ez vaóban igaz lenne? Sokan úgy tudják, hogy a kincskeresők mekkája ez a település. A Zempléni-hegység ölelésében van egy kis falu amely olyan mint egy időkapszula. Cikkünkből megtudhatja melyik településről van szó.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu