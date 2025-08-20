26 perce
Idén sem maradhatott az ünnep ország tortája és tűzijáték nélkül
Borsod minden zegében-zugában ünnepelték mag Szent István király államalapítónkat. Az ország tortája nagy sikert aratott, nem különben a csodás tűzijátékok és fényjátékok
Sok helyen lesz tűzijáték augusztus 20-án Borsodban
Az ország tortája az idei évben egy újragondolt különlegesség lett.
A klasszikus Dobostorta is a magyarok nagy kedvence, ahogy azonban kiderült a „DCJ Stílusgyakorlat” is felveszi vele a versenyt. Elkészítették nekünk, megkóstoltuk és nehezen találtuk a szavakat. Milyen ez a torta? Cikkünkből kiderül.
Az ország tortája nagy siker
Megkóstoltuk az idei ország tortáját - Nem hittük, hogy ilyen szavakat fogunk rá használni
Régen nem telhetett el úgy az államalapítás ünnepe, hogy ne tűzijáték zárja. Azóta azonban akár fényjátékkal vagy egy remek zárókoncerttel is kiváltható, nagyon sok település azonban nem enged a hagyományból. Ezek a borsodi települések idén sem engedték el.
Ha nem bírja ki durrogtatás nélkül – listázzuk, hol lesz idén tűzijáték Borsodban!
A nemzeti ünnep jó alkalmat kínál arra, hogy a legelhivatotabb szakemberek munkáját elismerjék. Államalapító Szent István ünnepén augusztus 20-án több szaktárcánál kitüntetéseket adnak át. Mutatjuk kik azok akiket elismertek vármegyénkből.
Ők kaptak állami kitüntetést vármegyénkből a nemzeti ünnep alkalmából - frissítve
Arany van egy borsodi folyóban? Ez vaóban igaz lenne? Sokan úgy tudják, hogy a kincskeresők mekkája ez a település. A Zempléni-hegység ölelésében van egy kis falu amely olyan mint egy időkapszula. Cikkünkből megtudhatja melyik településről van szó.
Sok helyi úgy tudja, arany van a patakmedrekben, a kincskeresők mekkája ez a borsodi település - videóval