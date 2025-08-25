Ilyen lett valójában az idei országtorta: őszintén elmondjuk, mit éltünk át a rögtönzött kóstolón

Az Ország Tortája egy sikeres, népszerű marketingakció, ami az augusztus 20-i ünnepségsorozatot a szabadnap és szórakozás, azon belül kulináris élvezetek élményéhez kapcsolja; már 18 éve létezik. Idén is sokan keresték már múlt szerdától az idei győztest az üzletekben-éttermekben, ami a klasszikus (már 140 éve létező) dobostorta egyfajta újragondolásaként is értelmezhető.

Az Ország Tortája: nem csak finom – olvasmányos is lett

Az Ország Tortája: milyen is az idei süti?

A Boon.hu is nagy terjedelemben foglalkozott a témával, és egyik-másik tortás cikk igen szép olvasottságot generált a portál látogatói körében. Például amiben leírtuk, milyen is a süti:

Belekóstolva a szeletbe először a grillázst majd a meggyet éreztem, ami nagyon finom. Nagyon intenzíven édes az íze, csokoládé pedig krémes, de a személyes ízlésemnek egy picit talán tömény.

Az tűnt fel rögtön az első pillanatban, hogy ezt a tortát lehet úgy enni, hogy fentről szúrjuk le. Ez az eredeti Dobostorta esetében a roppanós felső réteg miatt szinte lehetetlen volt. Ez a réteg most alulra került, így a Doboscukor a tortaszelet zamatával együtt élvezhető.

Így meséltek az íz-élményről a DCJ Stílusgyakorlatot megkóstolva a borsodonline-os kollégák. Merthogy a szerkesztőségbe is jutott pár szelet az ez esetben az Édes Szívem cukrászda által elkészített finomságból.