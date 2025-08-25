3 órája
Ilyen lett valójában az idei országtorta: őszintén elmondjuk, mit éltünk át a rögtönzött kóstolón
„Lehet úgy enni, hogy fentről szúrjuk le. Az eredetinél ez szinte lehetetlen volt.” Így jellemezte a Boon.hu a legutóbbi augusztus 20-i ünnepek „főszereplőjét”. A dobostorta és a friss Ország Tortája összehasonlításáról van szó.
Az Ország Tortája egy sikeres, népszerű marketingakció, ami az augusztus 20-i ünnepségsorozatot a szabadnap és szórakozás, azon belül kulináris élvezetek élményéhez kapcsolja; már 18 éve létezik. Idén is sokan keresték már múlt szerdától az idei győztest az üzletekben-éttermekben, ami a klasszikus (már 140 éve létező) dobostorta egyfajta újragondolásaként is értelmezhető.
Az Ország Tortája: milyen is az idei süti?
A Boon.hu is nagy terjedelemben foglalkozott a témával, és egyik-másik tortás cikk igen szép olvasottságot generált a portál látogatói körében. Például amiben leírtuk, milyen is a süti:
- Belekóstolva a szeletbe először a grillázst majd a meggyet éreztem, ami nagyon finom. Nagyon intenzíven édes az íze, csokoládé pedig krémes, de a személyes ízlésemnek egy picit talán tömény.
- Az tűnt fel rögtön az első pillanatban, hogy ezt a tortát lehet úgy enni, hogy fentről szúrjuk le. Ez az eredeti Dobostorta esetében a roppanós felső réteg miatt szinte lehetetlen volt. Ez a réteg most alulra került, így a Doboscukor a tortaszelet zamatával együtt élvezhető.
Így meséltek az íz-élményről a DCJ Stílusgyakorlatot megkóstolva a borsodonline-os kollégák. Merthogy a szerkesztőségbe is jutott pár szelet az ez esetben az Édes Szívem cukrászda által elkészített finomságból.
Megkóstoltuk az idei ország tortáját - Nem hittük, hogy ilyen szavakat fogunk rá használni
Aki „eltűnt” és aki előkerült
Egy jóval szomorúbb történés volt amúgy a múlt hét másik legolvasottabb témája a megyei hírportálon. A cikksorozatból is az emelkedett ki, amelyik írás az elhunyt sportoló versenytársát tudta megszólaltatni.
Megszólalt Spitzmüller Zsolt versenytársa a hétvégi tragédia után: „egy utcát elnézett, és elment másfelé”
Aztán a következő népszerű sztori sem túl szívderítőre sikeredett... ám érthetően váltotta ki az online olvasgatók kíváncsiságát. Merthogy az volt a címe, hogy
Visszavitték a kukacos ételt a miskolci étterembe: a kamera mindent látott
A lényeg tehát rögtön kiderül – a részletekért (hol, mikor, kivel, miért?) viszont érdemes kattintani.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Amire még szintén rendre felkapják a fejüket a borsodi internetezők, az a boltbezárás. Ha valahol egy üzletről elterjed a híre, hogy nem lehet ott többé vásárolni... az mindenkit érdekel. Íme, a legújabb miskolci-avasi „dráma”:
Újabb Spar zár be Miskolcon! – itt vannak a részletek!
Olaszországból viszont egy egész kosárlabdaedző „tűnt el”! Vajon hol bukkan fel, mikor előkerül? Természetesen azért foglalkozott vele a Borsod Online és azért olvastak róla miskolci-borsodi olvasók, mert:
Egy helybeli focista pedig ugyanezekben a napokban éppen „előkerült”. Vagyis a labdarúgás iránt érdeklődő közvélemény újból hallhatott róla, erre a maga részéről négy gólt rúgva nevezett be a fiatal sportoló. Eperjesi Gábor a történet hőse.
,,Ha az NB I-ből vagy az NB II-ből kapnék ajánlatot, azt biztosan nem utasítanám vissza"
Irány a Telkibánya, aztán a Miskolc Plaza!
Hogyan veszítsük el könnyen, gyorsan a horgászengedélyünket? Mutatjuk a receptet! (De ne kövesse senki!)
Azonnal ugrott a horgászengedély – alávaló dolgot tett a férfi Ongán!
A következő kérdést biztosan jobban esik megválaszolnia bárkinek, pláne aki a borsodi megyeszékhelyen szeret gyorséttermekben hamburgerezni:
Emlékszel még a Miskolc Plazában rég bezárt üzletre? Most kiderült, híres gyorsétterem nyílik a helyén!
Viszont étterembe, bármilyenbe, szeretnénk kajálni, egyvalamire tutira szükségünk lesz. Úgyhogy arra vigyázzunk, nehogy nyoma vesszen.
Kétségbeesetten keresnek egy pénztárcát, itt hagyták el!
Persze, ha az ember előzetesen igazi kincsre talál, már nem is lesz szüksége többé pénztárcára! (Lehet a Mekiben aranyröggel fizetni?!...)
Sok helyi úgy tudja, arany van a patakmedrekben, a kincskeresők mekkája ez a borsodi település - videóval
Szóval olvasás után: irány a Telkibánya, aztán a Miskolc Plaza!