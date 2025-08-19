1 órája
Megkóstoltuk az idei ország tortáját - Nem hittük, hogy ilyen szavakat fogunk rá használni
Az idei év tortája egy újragondolt klasszikus lett. Az ország tortáját az Édes Szívem cukrászműhelyben készítették el nekünk, mi pedig soron kívül megkóstolhattuk és nem kellett csalódnunk.
Az ország tortája 2025-ben a „DCJ Stílusgyakorlat” a magyar cukrászati hagyományokat és az innovációt egyszerre képviseli és már a legtöbb cukrászda pultjában mindenki számára elérhető.
A Dobostorta méltó utódja lett a nyertes
A Magyar Cukrász Ipartestület 2025-ben immár tizenkilencedik alkalommal hirdette meg a „Magyarország Tortája” versenyt, amely az augusztus 20-i nemzeti ünnep, államalapító Szent István napja – hazánk szimbolikus születésnapja – alkalmából hivatott méltó módon bemutatni a magyar cukrászat hagyományait, értékeit és kreatív alkotóerejét. Idén Balogh László és Kis Roland gyulai cukrászmesterek alkotása, a „DCJ Stílusgyakorlat” fantázianevű torta nyerte a versenyt.
„Ez az édesség különleges tisztelgés a magyar cukrászat egyik legismertebb remeke, a Dobostorta előtt, amely ebben az évben ünnepli 140. születésnapját. A név – DCJ – az alkotó, Dobos C. József monogramjára utal, a Stílusgyakorlat pedig azt fejezi ki, hogy a torta modern értelmezésben, új stílusban gondolja újra a klasszikust” – mondta el kérdésünkre Tóth-Vaskó Melinda, az Édes Szívem cukrászműhely egyik tulajdonosa.
Igazi kihívás a cukrászoknak az ország tortája 2025-ben
„A DCJ Stílusgyakorlat igazi próbatétel a cukrászok számára: a réteges, több elemből álló desszert elkészítése rendkívül időigényes, hiszen az egyes komponensek folyamatos hűtést és melegítést igényelnek. Az elkészítés órákon át tart, és minden apró részlet precíz odafigyelést követel, hogy a végeredmény tökéletes legyen” – fejti ki Melinda.
Megkóstoltuk, és az érzékek birodalmába kerültünk
Szerkesztőségünk munkatársai is megkóstolhatták a tortát, amely egyöntetű sikert aratott, ami nem csoda, hiszen az ünnepi torta vajban gazdag piskótából, habkönnyű csokoládévajkrémből, pálinkás meggyzseléből, mandulanugátból és tejcsokoládé glazúrból áll össze. Különleges jellemzője, hogy az alsó rétegben megtalálható a híres Doboscukor – a karamellizált, roppanós réteg, amely még emlékezetesebbé teszi a torta élményét.
„ Az tűnt fel rögtön az első pillanatban, hogy ezt a tortát lehet úgy enni, hogy fentről szúrjuk le. Ez az eredeti Dobostorta esetében a roppanós felső réteg miatt szinte lehetetlen volt. Ez a réteg most alulra került, így a Doboscukor a tortaszelet zamatával együtt élvezhető” – jegyzi meg az első falat kóstolása után Bálint.
„Belekóstolva a szeletbe először a grillázst majd a meggyet éreztem, ami nagyon finom. Nagyon intenzíven édes az íze, csokoládé pedig krémes, de a személyes ízlésemnek egy picit talán tömény” – mondja el a véleményét Tímea.
Megkóstoltuk az országtortát Miskolcon 2025.Fotók: Takács József
„Ami feltűnt, hogy a tortaszelet nagyon könnyen vágható. Nagyon finomnak érzem benne a grillázst, nekem az íze egyelőre nem hasonlít a Dobostortára.
Számomra a csokival szemben az ízében a gyümölcs dominál, de az tény, hogy kellemes, sima, selymes a krém.
Küllemre is nagyon szép és elegáns sütemény” – foglalja össze az érzeteit Tünde.
"Nekem egyértelműen visszaköszön az eredeti Dobostorta a grillázsos és csokoládés résznél is. Számomra nagyon ízletes a sütemény és a meggytől, a gyümölcstől még ízletesebb lett mint az eredti. A gyümölcsös és a csokoládés rész nagyon kellemes kontrasztot alkot" - teszi hozzá Edina.
Ezek voltak az elmúlt öt év legjobbjai
- 2020-ban a tápiószecsői Hisztéria Cukrászda tortája, a Füredi Krisztián által készített Curiositas lett a nyertes.
- 2021-ben Fodor Sándor, a budapesti Habcsók Cukrászda cukrászának kreációja, a Napraforgó elnevezésű torta nyerte el a Magyarország Tortája címet.
- 2022-ben a győztes Karikó Orsolya alkotása, a Huncut szilva herceg lett.
- 2023-ban a nyertes a szigetszentmiklósi Levendula és Kert Cukrászda cukrásza, Lakatos Pál kreációja, a Spicces füge respektus fantázianevű torta lett.
- 2024-es Magyarország tortája címet Kovács Alfréd és az Édes Vonal cukrászda Mákvirág nevű tortája nyerte el.
