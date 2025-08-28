1 órája
Ennek sokan nem fognak örülni - ilyen korán nagyon rég volt óraátállítás!
Már október végén sötétebb reggelekre és korai napnyugtára ébredhetünk. Idén korábban borítja fel a mindennapokat az óraátállítás!
2025-ben az őszi óraátállítás október 26-ról virradóra történik, ami az elmúlt évekkel összevetve a legkorábbi időpont: például 2024-ben ez október 27-re, 2023-ban október 29-re, 2022-ben pedig október 30-ra esett.
Idén ez a legkorábbi időpont az óraátállításra
A tavaszi időszámítás a március utolsó vasárnapján, a téli pedig az október utolsó vasárnapjára esik – ezúttal tehát viszonylag korán kezdődik az átállás, amelynek következtében a napkelte és napnyugta is egy órával korábbra tolódik.
Még mindig nem akarják eltörölni, hiába szeretnék sokan
Bár felmerült az óraátállítás eltörlésének lehetősége az Európai Unióban, a téma nem nyert prioritást, így egyelőre a rendszer fennmarad. Ellenzői az egészségügyi és pszichés terhekre, valamint a cirkadián ritmus zavarására hívják fel a figyelmet, míg egyes kutatások szerint pozitív élettani hatásai is lehetnek - írja a 24.hu.
Ezek is érdekelhetik:
Jöhetne a tramtrain Miskolcra, megoldaná a közlekedés problémáit