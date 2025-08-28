augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

30°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Téli időszámítás

29 perce

Ennek sokan nem fognak örülni - ilyen korán nagyon rég volt óraátállítás!

Címkék#október#téli óraátállítás#óraátállítás#téli időszámítás

Már október végén sötétebb reggelekre és korai napnyugtára ébredhetünk. Idén korábban borítja fel a mindennapokat az óraátállítás!

2025-ben az őszi óraátállítás október 26-ról virradóra történik, ami az elmúlt évekkel összevetve a legkorábbi időpont: például 2024-ben ez október 27-re, 2023-ban október 29-re, 2022-ben pedig október 30-ra esett.

Közeleg az óraátállítás időpontja
Közeleg az óraátállítás időpontja, most korábban, mint az elmúlt években
Fotó: Czinege Melinda / Forrás: Haon

Idén ez a legkorábbi időpont az óraátállításra

A tavaszi időszámítás a március utolsó vasárnapján, a téli pedig az október utolsó vasárnapjára esik – ezúttal tehát viszonylag korán kezdődik az átállás, amelynek következtében a napkelte és napnyugta is egy órával korábbra tolódik.

Még mindig nem akarják eltörölni, hiába szeretnék sokan

Bár felmerült az óraátállítás eltörlésének lehetősége az Európai Unióban, a téma nem nyert prioritást, így egyelőre a rendszer fennmarad. Ellenzői az egészségügyi és pszichés terhekre, valamint a cirkadián ritmus zavarására hívják fel a figyelmet, míg egyes kutatások szerint pozitív élettani hatásai is lehetnek - írja a 24.hu.

Ezek is érdekelhetik:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu