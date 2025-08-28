Ennek sokan nem fognak örülni - ilyen korán nagyon rég volt óraátállítás!

2025-ben az őszi óraátállítás október 26-ról virradóra történik, ami az elmúlt évekkel összevetve a legkorábbi időpont: például 2024-ben ez október 27-re, 2023-ban október 29-re, 2022-ben pedig október 30-ra esett.

Közeleg az óraátállítás időpontja, most korábban, mint az elmúlt években

Fotó: Czinege Melinda / Forrás: Haon

Idén ez a legkorábbi időpont az óraátállításra

A tavaszi időszámítás a március utolsó vasárnapján, a téli pedig az október utolsó vasárnapjára esik – ezúttal tehát viszonylag korán kezdődik az átállás, amelynek következtében a napkelte és napnyugta is egy órával korábbra tolódik.

Még mindig nem akarják eltörölni, hiába szeretnék sokan

Bár felmerült az óraátállítás eltörlésének lehetősége az Európai Unióban, a téma nem nyert prioritást, így egyelőre a rendszer fennmarad. Ellenzői az egészségügyi és pszichés terhekre, valamint a cirkadián ritmus zavarására hívják fel a figyelmet, míg egyes kutatások szerint pozitív élettani hatásai is lehetnek - írja a 24.hu.

