Akciós papírtörlő vagy iskolatáska? Csütörtökön irány az Ónodi Vásár!

Az Ónodi Vásárt minden hónap első csütörtökén tartják meg a település határában fekvő vásártéren. A következő vásár augusztus 7-én, csütörtökön lesz, és ezúttal is több ezer látogatót várnak. A kínálat szinte kimeríthetetlen. Zöldség, gyümölcs, kézműves portékák, háztartási eszközök, ruhaneműk és különféle régiségek sorakoznak a sátrak és standok alatt. De ez még semmi! Állatvásár és kertészeti rész is várja a látogatókat, de akár használt szekeret is vehetünk.

Napszemüvegtől a papírtörlőn át a gyümölcsökig, és a kiskacsákig, az Ónodi Vásár kínálata felfoghatatlan!

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az Ónodi Vásár papírtörlő-paradicsom

A júliusi vásáron felfedeztük, hogy itt kapható a vármegye – sőt, talán az egész ország – legolcsóbb papírtörlője. De ez csak egy példa a sok közül arra, miért éri meg korán kelni és körbejárni a területet. A tanévkezdés előtt például valószínűleg iskolatáskák, tolltartók, de épp fehér zokni, vagy testnevelés-felszerelés kedvező áron lesznek beszerezhetők. Kíváncsi a júliusi vásár hangulatára? Olvassa el erről szóló cikkünket.