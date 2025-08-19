Azonnal ugrott a horgászengedély – alávaló dolgot tett a férfi Ongán!

Az Ongai Horgászok Egyesülete (OHE) bejegyzést tett közzé közösségi média oldalán, mely szerint valakinek bevonták a horgászengedélyét, méghozzá azonnali hatállyal. Az ok: méreten aluli amur volt a haltartóban és ez a vasárnapi hivatásos halőri intézkedés során derült ki Ongán.

Ongán nem lacafacáztak, mikor meglátták az amurt. A halőr azonnal cselekedett Forrás: OHE

Az intézkedés hatására az egyébként egyesületi tag területi engedélye azonnali hatállyal bevonásra került. A konkrét eseten túl több esetben is szóbeli figyelmeztetésben részesültek horgászok, mivel a pontybölcső messze a parttól volt elhelyezve, volt ahol 10 méterre, így a funkcióját ellátni nem tudja – olvasható a bejegyzésben.

Ongán éber a halőr

Kérnek mindenkit, hogy a szabályokat legyenek szívesek betartani, ügyeljenek a halvédelemre és a tisztaságra.

Az OHE tájékoztatása szerint a helyi horgászrend méretkorlátozás tekintetében az Országos Horgászrendre hivatkozik, hat kivétellel. Ezek között az egyik, hogy amurból az alsó korlát 55, míg a felső 65 centiméter.

