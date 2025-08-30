1 órája
Nyárzáró kikapcsolódás az avasi Mélyvölgy pincéinél
Hamburger és adománygyűjtés, koncert és zászlóavatás: a Mélyvölgyi Nyitott Pincék Napja programjában augusztus 30-án délután és este. Nyitott pincék program az avasi Mélyvölgyben szombaton.
Mélyvölgyi Nyitott Pincék Napja, szombaton délután és este
Forrás: Facebook
A Mélyvölgyi Nyitott Pincék Napja programját hirdették meg szombat délutánra a Facebookon található eseménynaptár szerint. Az augusztus 30-i este az Arnóti sor, Béka tér, Zsolcai sor térségében tartandó rendezvényen „ünnepség, hamburger, szuper zene és hangulat várja a vendégeket”.
Nyitott pincék az avasi Mélyvölgyben
„A 2025-ös év nyárzáró eseményeként, a szüreti szezon kezdete előtt szeretettel meghívunk az első alkalommal megrendezésre kerülő Mélyvölgyi Nyitott Pince Napra” – szól a közösségi kulturális esemény beharangozója.
- 📅 Időpont: 2025. augusztus 30.
- 📍 Helyszín: Mélyvölgyi pincék – Zsolcai sor, Béka tér, Arnóti sor (Gonda Borászat) közötti terület
A világhálón található programleírás szerint így fog festeni az események sora szombaton délután, este és éjszaka:
13:00 – Mélyvölgyi pincék zászlóavató ünnepsége – Vécsi pince előtt
14:30 – Az Avas Grand Burger kóstoló és vásár (Zsolcai sor 172.) Szentimrei Családi Pince, Hot Wheels burger, bükki borok felhasználásával készült (Gallay Genus, Gonda Zen-City)
15:00 – UTÁNAM, SRÁCOK, Mélyvölgyi Pince- és Determinál installációtúra, Gyülekező: Béka tér, Tóth pince, 100 m-es pince, Vécsi pince, Gonda pince, BRS – pincénként 1 pohár bor
16:00 – Dalárda – Béka tér
18:00 – Nyárzáró tűzgyújtás: Magyar Gyula (bogácsi tárogató és harmonika) – Gonda Borászat
18:30 – Avasi Alap zárása és összegzése
19:00 – 00:00 – Béka tér: DJ (egyeztetés alatt – Gyöngyösi Zoltán)
19:00 – 00:00 – DJ Suta – Gonda Borászat
Gasztronómiai élmények
• a borok mellé a Béka téren a Hot Wheels burgerek
• a Gonda Borászatnál Kiss Gergő parádés pizzái várják a vendégeket
• a kávékedvelőket a Miskolc Gasztrohős specialty kávéi frissítik fel a délután folyamán
Hangulat és zene: A jó hangulatról és a zenéről többek között a Dalárda, Magyar Gyula és a DJ-k gondoskodnak.
Jótékonyság: a rendezvény ideje alatt jótékonysági borvásáron minden eladott palack bor után 1 palack ára a Miskolcért Közösségi Alapítvány – Avasi Alap számlájára kerül.
Családi programok: a kisgyermekkel érkező vendégeink az alábbi lehetőségek közül választhatnak
• BRS: békagyűjtemény és borosüveg mécsestartók megtekintése
• Béka tér: népi fajátékok
• Átjáró-HÁZ: Célvárosi Cuccok és Átjárós kiadványok (Arnóti sor): Száz Macska Meseösvény – résztvevő pincékkel
• Gonda Borászat: buborékshow, kitűzőkészítés, társasjátékok és piknikezési lehetőség
A civil rendezvény szervezőinek névsora így fest:
- Avasi Borospincék Mélyvölgyi Társasága
- Avasi Borút Egyesület
- Észak -Keleti Átjáró Egyesület
- Gallay pince
- Hot Wheels Burger/Szentimrei Családi Pince
- Miskolcért Közösségi Alapítvány
- Avasi Présház
- Vécsi Pince
- BRS Pince
- Tóth Pince
- Gonda Borászat