Program

1 órája

Nyárzáró kikapcsolódás az avasi Mélyvölgy pincéinél

Hamburger és adománygyűjtés, koncert és zászlóavatás: a Mélyvölgyi Nyitott Pincék Napja programjában augusztus 30-án délután és este. Nyitott pincék program az avasi Mélyvölgyben szombaton.

A Mélyvölgyi Nyitott Pincék Napja programját hirdették meg szombat délutánra a Facebookon található eseménynaptár szerint. Az augusztus 30-i este az Arnóti sor, Béka tér, Zsolcai sor térségében tartandó rendezvényen „ünnepség, hamburger, szuper zene és hangulat várja a vendégeket”.

nyitott pincék
Nyitott pincék az avasi Mélyvölgyben

„A 2025-ös év nyárzáró eseményeként, a szüreti szezon kezdete előtt szeretettel meghívunk az első alkalommal megrendezésre kerülő Mélyvölgyi Nyitott Pince Napra” – szól a közösségi kulturális esemény beharangozója.

  • 📅 Időpont: 2025. augusztus 30.
  • 📍 Helyszín: Mélyvölgyi pincék – Zsolcai sor, Béka tér, Arnóti sor (Gonda Borászat) közötti terület

A világhálón található programleírás szerint így fog festeni az események sora szombaton délután, este és éjszaka:

13:00 – Mélyvölgyi pincék zászlóavató ünnepsége – Vécsi pince előtt

14:30 – Az Avas Grand Burger kóstoló és vásár (Zsolcai sor 172.) Szentimrei Családi Pince, Hot Wheels burger, bükki borok felhasználásával készült (Gallay Genus, Gonda Zen-City)

15:00 – UTÁNAM, SRÁCOK, Mélyvölgyi Pince- és Determinál installációtúra, Gyülekező: Béka tér, Tóth pince, 100 m-es pince, Vécsi pince, Gonda pince, BRS – pincénként 1 pohár bor 

16:00 – Dalárda – Béka tér

18:00 – Nyárzáró tűzgyújtás: Magyar Gyula (bogácsi tárogató és harmonika) – Gonda Borászat

18:30 – Avasi Alap zárása és összegzése

19:00 – 00:00 – Béka tér: DJ (egyeztetés alatt – Gyöngyösi Zoltán)

19:00 – 00:00 – DJ Suta – Gonda Borászat

Gasztronómiai élmények

• a borok mellé a Béka téren a Hot Wheels burgerek

• a Gonda Borászatnál Kiss Gergő parádés pizzái várják a vendégeket

• a kávékedvelőket a Miskolc Gasztrohős specialty kávéi frissítik fel a délután folyamán

Hangulat és zene: A jó hangulatról és a zenéről többek között a Dalárda, Magyar Gyula és a DJ-k gondoskodnak.

Jótékonyság: a rendezvény ideje alatt jótékonysági borvásáron minden eladott palack bor után 1 palack ára a Miskolcért Közösségi Alapítvány – Avasi Alap számlájára kerül.

Családi programok: a kisgyermekkel érkező vendégeink az alábbi lehetőségek közül választhatnak

• BRS: békagyűjtemény és borosüveg mécsestartók megtekintése

• Béka tér: népi fajátékok

• Átjáró-HÁZ: Célvárosi Cuccok és Átjárós kiadványok (Arnóti sor): Száz Macska Meseösvény – résztvevő pincékkel

• Gonda Borászat: buborékshow, kitűzőkészítés, társasjátékok és piknikezési lehetőség

A civil rendezvény szervezőinek névsora így fest:

  • Avasi Borospincék Mélyvölgyi Társasága
  • Avasi Borút Egyesület
  • Észak -Keleti Átjáró Egyesület
  • Gallay pince
  • Hot Wheels Burger/Szentimrei Családi Pince
  • Miskolcért Közösségi Alapítvány
  • Avasi Présház
  • Vécsi Pince
  • BRS Pince
  • Tóth Pince
  • Gonda Borászat
