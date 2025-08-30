Nyárzáró kikapcsolódás az avasi Mélyvölgy pincéinél

A Mélyvölgyi Nyitott Pincék Napja programját hirdették meg szombat délutánra a Facebookon található eseménynaptár szerint. Az augusztus 30-i este az Arnóti sor, Béka tér, Zsolcai sor térségében tartandó rendezvényen „ünnepség, hamburger, szuper zene és hangulat várja a vendégeket”.

Forrás: Facebook

Nyitott pincék az avasi Mélyvölgyben

„A 2025-ös év nyárzáró eseményeként, a szüreti szezon kezdete előtt szeretettel meghívunk az első alkalommal megrendezésre kerülő Mélyvölgyi Nyitott Pince Napra” – szól a közösségi kulturális esemény beharangozója.

📅 Időpont: 2025. augusztus 30.

📍 Helyszín: Mélyvölgyi pincék – Zsolcai sor, Béka tér, Arnóti sor (Gonda Borászat) közötti terület

A világhálón található programleírás szerint így fog festeni az események sora szombaton délután, este és éjszaka: