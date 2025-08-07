Négylábúak lesznek a sztárok Nyékládházán

Nyékládháza településre a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet kutyavezetői négylábú kollégáikkal érkeznek, hogy izgalmas, jól felépített gyakorlatokból álló prezentációkkal örvendeztessék meg az érdeklődőket és a táborozó gyermekeket.

Nyékládháza sztárjai lesznek a négylábúak

Forrás: Mása

Nyékládháza kis lakói kutyusokat is simogathatnak

A bemutató végén a gyermekeknek lehetőségük lesz megjutalmazni a kutyusokat, akik örömmel fogadják a simogató kezeket is. A program 9 órakor kezdődik.