augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

13°
+27
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bemutató

1 órája

Négylábúak lesznek a sztárok Nyékládházán

Címkék#Nyékládháza#program#gyakorlat#kutyus

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet kutyusai lesznek a vendégek augusztus 7-én, csütörtökön a borsodi településen. Nyékládháza iskolájának udvarán tartanak bemutatót.

Boon.hu
Négylábúak lesznek a sztárok Nyékládházán

Cuki négylábúak jönnek Nyékládházára

Forrás: MW

Nyékládháza településre a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet kutyavezetői négylábú kollégáikkal érkeznek, hogy izgalmas, jól felépített gyakorlatokból álló prezentációkkal örvendeztessék meg az érdeklődőket és a táborozó gyermekeket.

Nyékládháza
Nyékládháza sztárjai lesznek a négylábúak
Forrás: Mása

Nyékládháza kis lakói kutyusokat is simogathatnak

A bemutató végén a gyermekeknek lehetőségük lesz megjutalmazni a kutyusokat, akik örömmel fogadják a simogató kezeket is. A program 9 órakor kezdődik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu