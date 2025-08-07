Bemutató
3 órája
Négylábúak lesznek a sztárok Nyékládházán
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet kutyusai lesznek a vendégek augusztus 7-én, csütörtökön a borsodi településen. Nyékládháza iskolájának udvarán tartanak bemutatót.
Cuki négylábúak jönnek Nyékládházára
Forrás: MW
Nyékládháza településre a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet kutyavezetői négylábú kollégáikkal érkeznek, hogy izgalmas, jól felépített gyakorlatokból álló prezentációkkal örvendeztessék meg az érdeklődőket és a táborozó gyermekeket.
Nyékládháza kis lakói kutyusokat is simogathatnak
A bemutató végén a gyermekeknek lehetőségük lesz megjutalmazni a kutyusokat, akik örömmel fogadják a simogató kezeket is. A program 9 órakor kezdődik.
