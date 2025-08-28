augusztus 28., csütörtök

1 órája

Nyárzáró hétvége lesz a következő, programokban nem lesz hiány

Címkék#miskolci állatkert#Mélyvölgyi Nyitott Pince#programajánló

A vasárnap már főként a pihenésről szólhat majd, de a péntek és a szombat nagyon pörgősnek ígérkezik. Nyárzáró hétvége lesz itt, az augusztus végén

Borbély Gergely

Most sem lesz hiány változatos programokból Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Nyárzáró hétvége lesz ez most, hogy eljött az augusztus vége, ezért ajánlatos kihasználni. Elhoztuk a legjobbnak ígérkező programokat, lehet miből válogatni!

Ilyen nyárzáró programok lesznek a hétvégén.
Nyárzáró bulik lesznek augusztus utolsó hétvégéjén
Forrás: MW

 

Nyárzáró UV Color Party Sárospatakon

Augusztus 29-én, pénteken színesebb, látványosabb és hangosabb lesz a sárospataki Lábasház, mint eddig bármikor. Jön az éjszaka, ami színkavalkádként zárja le a nyarat. A szervezők lenyűgöző látványvilággal és végtelen számú UV festékkel készülnek. Fontos tudni, hogy a belépés csak a 16. évet betöltötteknek lehetséges.

„Az én Miskolcom!”fotópályázat díjátadó és fotókiállítás

A készülő fotókiállítás a MiskolcVibes fotópályázat és a nyár elején megrendezett ifjúsági fotós műhelymunkák legjobb képeiből válogat, amelyek bemutatják, mit jelent Miskolcon élni – a fiatalok és az itt élők szemszögéből. A város hangulata, közösségei, épített és természeti környezete kerül reflektorfénybe.

A kiállítást a nagyközönség számára ünnepélyesen szeptember 22-én a TTH színpad évadnyitóján nyitják meg újra, ami október végéig tekinthető meg a TTH-ban, ezt követően vándorkiállításként más helyszíneken is látható lesz.

Ell’ Summer Night – Nyárzáró éjszakai fürdőzés

2025. augusztus 29-én, pénteken különleges élménnyel várják a vendégeket az Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben. A nyár utolsó péntekén megrendezik az idei utolsó nyári éjszakai fürdőzést. A hangulat szokás szerint fergetegesnek ígérkezik szuper zenékkel, ételekkel és italokkal.

Állatkertek éjszakája a Miskolci Állatkertben

Idén tizenegyedik alkalommal rendezik meg az Állatkertek Éjszakáját, melyhez 11 hazai állatkert csatlakozik, köztük a Miskolci Állatkert. A „Városi vadon” témájú esemény során az érdeklődők felfedezhetik, milyen vadállatok élnek a városokban és milyen veszélyeket rejthet az, ha találkozunk velük. Az időpont: 2025. augusztus 29, péntek este.

Pezsgő Péntek

Augusztus 29-én, pénteken és szombaton 17 órától igazán különleges program lesz a Gonda Borászat kertjében. A nyár utolsó hétvégéjén pincehideg borokkal, jég behűtött pezsgőkkel, hűsítő koktélokkal és chilles zenével, valamint baráti beszélgetésekkel várják az érdeklődőket.

Avasi családi nap

Augusztus 29-én, pénteken nyárzáró családi buli lesz az Avason. Egész délutántól késő estig színes programokkal, zenével, játékkal és meglepetésekkel várják a kicsiket és nagyokat egyaránt.

Vasas Napok 2025

Augusztus 29-én és 30-án a szórakozásé lesz a főszerep Miskolcon, a Vasas Napokon. Változatos programokkal, bemutatókkal, zenés-táncos műsorokkal várják az érdeklődőket reggeltől estig. Helyszín: Vasas Szerszám Központ

Hejőcsabai nyárbúcsúztató a Gárdonyi parkban

A nyár utolsó hétvégéjén, augusztus 30-án, szombaton 13:30-tól várják az érdeklődőket a Gárdonyi Művelődési Házba, ahol többek közt lesznek fellépések, táncbemutatók, nótakavalkád és még sok más a legjavából.

Mélyvölgyi Nyitott Pincék Napja

Szombaton 13:00-tól nyárzáró eseményként, a szüreti szezon kezdete előtt várnak mindenkit a Mélyvölgyi Nyitott Pince napra, ahol ünnepség, hamburger, szuper zene és hangulat várja a vendégeket.

Nyárzáró Salak Királya Show

Rengeteg meglepetést tartogat a nagyszabású rendezvény a Miskolci Salak Pályán augusztus 30-án, szombaton. A programok között olyan extra dolgok lesznek, mint bajnoki futamok, díjkiosztó vagy autós salak show.

Még több érdekes hír a boon.hu oldalán:

 

