Nyárzáró hétvége lesz a következő, programokban nem lesz hiány

Nyárzáró UV Color Party Sárospatakon

Augusztus 29-én, pénteken színesebb, látványosabb és hangosabb lesz a sárospataki Lábasház, mint eddig bármikor. Jön az éjszaka, ami színkavalkádként zárja le a nyarat. A szervezők lenyűgöző látványvilággal és végtelen számú UV festékkel készülnek. Fontos tudni, hogy a belépés csak a 16. évet betöltötteknek lehetséges.

„Az én Miskolcom!”fotópályázat díjátadó és fotókiállítás

A készülő fotókiállítás a MiskolcVibes fotópályázat és a nyár elején megrendezett ifjúsági fotós műhelymunkák legjobb képeiből válogat, amelyek bemutatják, mit jelent Miskolcon élni – a fiatalok és az itt élők szemszögéből. A város hangulata, közösségei, épített és természeti környezete kerül reflektorfénybe.

A kiállítást a nagyközönség számára ünnepélyesen szeptember 22-én a TTH színpad évadnyitóján nyitják meg újra, ami október végéig tekinthető meg a TTH-ban, ezt követően vándorkiállításként más helyszíneken is látható lesz.

Ell’ Summer Night – Nyárzáró éjszakai fürdőzés

2025. augusztus 29-én, pénteken különleges élménnyel várják a vendégeket az Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben. A nyár utolsó péntekén megrendezik az idei utolsó nyári éjszakai fürdőzést. A hangulat szokás szerint fergetegesnek ígérkezik szuper zenékkel, ételekkel és italokkal.

Állatkertek éjszakája a Miskolci Állatkertben

Idén tizenegyedik alkalommal rendezik meg az Állatkertek Éjszakáját, melyhez 11 hazai állatkert csatlakozik, köztük a Miskolci Állatkert. A „Városi vadon” témájú esemény során az érdeklődők felfedezhetik, milyen vadállatok élnek a városokban és milyen veszélyeket rejthet az, ha találkozunk velük. Az időpont: 2025. augusztus 29, péntek este.

Pezsgő Péntek

Augusztus 29-én, pénteken és szombaton 17 órától igazán különleges program lesz a Gonda Borászat kertjében. A nyár utolsó hétvégéjén pincehideg borokkal, jég behűtött pezsgőkkel, hűsítő koktélokkal és chilles zenével, valamint baráti beszélgetésekkel várják az érdeklődőket.