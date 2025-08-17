Egy okos japán fejlesztés segíthet a borsodi munkásoknak kibírni a kibírhatatlant!

A napon szolgálatot teljesítők sokszor hosszú órákon át ki vannak téve a tűző nap sugarainak és akár a hőgutának is, ha nem tesznek megfelelő óvintézkedéseket a nem várt következmények elkerülésére. Molnár Viktor termőföldjein gazdálkodik, ahol a teendők nap, mint nap a szabad ég alá rendelik. Megkértük hát, hogy nézzen meg egy légkondis dzsekit bemutató, Japánban készült rövid kis videót és mondja el a véleményét a látottakról.

Elég praktikus megoldás és azt gondolom, hogy hűsíti is az embert egy picit és így a meleget jobban el lehet viselni

– mondta Viktor.

Arra a kérdésre, hogy ha elérhető lenne egy ilyen „munkaruha” itthon is, venne-e belőle, egyértelműen és gyorsan felelt: „vennék, meg akik dolgoznak nekem, azoknak is”.

Ha valakinek megtetszett az ötlet és beszerezne néhányat a hűsítő dzsekikből, vagy mellényekből az manapság már külföldről is megteheti. Ami az árakat illeti, eléggé megfizethető, hiszen már 8.000 forint körüli összegtől elérhető, persze akad 25.000 forintért is. A minőség, a beépített ventilátorok száma, a szín, a gyártó mind befolyásoló tényező az árban. Érdekes lenne Miskolc, vagy más borsodi utcákon dolgozókon látni ezeket és tudni, a munkáltató még ezt is megteszi annak érdekében, hogy a dolgozók kibírható körülmények között teljesítsenek szolgálatot nyáron is.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.