Egy okos japán fejlesztés segíthet a borsodi munkásoknak kibírni a kibírhatatlant!
Még az ára sem katasztrofális. A borsodi nyári hőhullám nem tréfál és a kültéren dolgozók munkáját igencsak megnehezíti. Hacsak...
Nem vidám dolog a tűző napon dolgozni a nyári hőhullám idején Borsodban
Japánban a nyári hőhullám nem tartja vissza a dolgozókat attól, hogy kültéren lássák el feladataikat. Ott ugyanis olyan dzsekit viselnek, amiben beépített légkondicionáló hűti őket, így az időjárás nem befolyásoló tényező. Ezek a high-tech munkaruhák – ott Kutchofuku a nevük – elemmel működő, beépített ventilátorral vannak ellátva, amik hűsítő levegőt keringetnek a felsőtest egészén. Hogy a borsodi időjárás mellett mennyire lenne igény erre itt, arról egy napon dolgozó illetékest kérdeztünk.
A nyári hőhullám Borsodot sem kíméli
Különösen hasznos ez a szerkezet az olyan foglalkozást űzőknél, akik nem tudják elkerülni a tűző napot és nem vonulhatnak árnyékbe munkavégzés során. Borsodban is számos ilyen szakma akad, amelyek űzői bizony nagy megterhelésnek vannak kitéve a perszelő nyári hónapokban. Hogy csak néhányat említsünk:
- építőmunkás
- köztereken szolgálatot teljesítő rendőr
- járatseriffek
- közterület felügyelők
- polgárőrök
- ételfutárok
- mezőgazdaságban dolgozók
„Kollégáinknak az autópálya az iroda”: 170 fokos az aszfalt terítési hőmérséklete az M3-ason!
A napon szolgálatot teljesítők sokszor hosszú órákon át ki vannak téve a tűző nap sugarainak és akár a hőgutának is, ha nem tesznek megfelelő óvintézkedéseket a nem várt következmények elkerülésére. Molnár Viktor termőföldjein gazdálkodik, ahol a teendők nap, mint nap a szabad ég alá rendelik. Megkértük hát, hogy nézzen meg egy légkondis dzsekit bemutató, Japánban készült rövid kis videót és mondja el a véleményét a látottakról.
Elég praktikus megoldás és azt gondolom, hogy hűsíti is az embert egy picit és így a meleget jobban el lehet viselni
– mondta Viktor.
Arra a kérdésre, hogy ha elérhető lenne egy ilyen „munkaruha” itthon is, venne-e belőle, egyértelműen és gyorsan felelt: „vennék, meg akik dolgoznak nekem, azoknak is”.
Ha valakinek megtetszett az ötlet és beszerezne néhányat a hűsítő dzsekikből, vagy mellényekből az manapság már külföldről is megteheti. Ami az árakat illeti, eléggé megfizethető, hiszen már 8.000 forint körüli összegtől elérhető, persze akad 25.000 forintért is. A minőség, a beépített ventilátorok száma, a szín, a gyártó mind befolyásoló tényező az árban. Érdekes lenne Miskolc, vagy más borsodi utcákon dolgozókon látni ezeket és tudni, a munkáltató még ezt is megteszi annak érdekében, hogy a dolgozók kibírható körülmények között teljesítsenek szolgálatot nyáron is.
