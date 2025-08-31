Elbúcsúztatták a nyarat Hejőcsabán - képek, videó

Ez egy rendhagyó rendezvény, amit szeretnénk minden évben megtartani. A cél, hogy minden korosztály számára megfelelő szórakozási lehetőséget nyújtsunk a legkisebbektől a szeniorokig. A különlegessége az, hogy túlnyomórészt miskolci és lokálpatrióta művészekkel, zenészekkel és árusokkal töltjük meg ezt a parkot, hiszen ezáltal is fejlesztjük a várost és lehetőséget adunk nekik arra, hogy megmutathassák, mennyire értenek a szakmájukhoz