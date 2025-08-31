2 órája
Elbúcsúztatták a nyarat Hejőcsabán - képek, videó
Közösségépítés és hagyományteremtés a cél. Szombaton a legkisebbektől a szeniorokig mindenki jól érezhette magát a nyárbúcsúztató rendezvényen.
Így telt Hejőcsabán a nyárbúcsúztató
Fotó: Vajda János
Változatos programok és kézműves termékek várták a helyieket és a máshonnan érkezőket is a hejőcsabai nyárbúcsúztatón. Augusztus 30-án a Gárdonyi parkban a kellemes műsorok mellett a közösségépítésé volt a főszerep.
Nyárbúcsúztató Hejőcsabán
Szombaton fél kettőkor kezdődött a mulatság a Gárdonyi parkban a Miskolci Örömdalkör előadásával.
Fiatalok és szépkorúak egyaránt remekül szórakozhattak a rendezvényen, ahol többek közt olyan műsorok és programok voltak, mint a Senior Örömtánc Klub fellépése, Country táncbemutató, nótakavalkád, a Csiribiri Együttes gyermekműsora, Maminbaba anya-baba táncbemutató, a Flat Five jazz-pop formáció fellépése, Kundl Heni & Kacsenyák Gábor műsora, Eperjesi Erika és Kriston Milán, a Miskolci Nemzeti Színház művészeinek fellépése és végül Utcabál a Rock’n’Roll Forever Banddel.
Hejőcsabai nyárbúcsúztató a Gárdonyi Művelődési Házban 08.30.Fotók: Vajda János
Ez egy rendhagyó rendezvény, amit szeretnénk minden évben megtartani. A cél, hogy minden korosztály számára megfelelő szórakozási lehetőséget nyújtsunk a legkisebbektől a szeniorokig. A különlegessége az, hogy túlnyomórészt miskolci és lokálpatrióta művészekkel, zenészekkel és árusokkal töltjük meg ezt a parkot, hiszen ezáltal is fejlesztjük a várost és lehetőséget adunk nekik arra, hogy megmutathassák, mennyire értenek a szakmájukhoz
– mondta Berencsy Sándor Máté önkormányzati képviselő, akinek a támogatásával valósulhatott meg ez a rendezvény.
Nemcsak műsorok, vásár is várta az érdeklődőket
13.30 órától termelői és kézműves vásárban válogathattak az érkezők a finom falatok, italok és egyéb termékek között, mint füstölt, töltött házi sertés termékek (hurka, kolbász stb.), lángos, churros, kézműves sör, bor, pálinka, üdítő, savanyú, lekvár, kürtöskalács, mini fánk, gofri, vattacukor, kenyér- és pékáruk, házi sütemények, szappanvirág, ásvány ékszer, sajt, méz és a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület mesterségbemutatója (bőr, gyöngy, fa).
A legújabb technológiák és változatos programok vártak a Bosch kalandnapján - képek, videó
