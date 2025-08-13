Néptánc és Tina Turner Sátoraljaújhelyen!

Az augusztus 16. és 19. között (szombattól keddig) meghirdetett, immár XXX. Nemzetközi Néptáncfesztivál színes programjából kitűnik, merthogy az információkban bővelkedő plakát is kiemelten kezeli: a Tina Turner-emlékkoncert címet viselő műsorszám. A máig népszerű (két évvel ezelőtt elhunyt) amerikai popénekesnő életműve előtt tisztelgő előadást a zárónapon, kedden este tartják, Király Linda, Koós Réka, Szirota Jennifer, Gudics Máté, valamint az Abrakazabra zenekar közreműködésével.

Néptáncfesztivál, sok egyéb műfaj megjelenésével – és további újhelyi rendezvények sorában

Fotó: Tapsi / Forrás: Facebook / Kossuth Lajos Művelődési Központ

Néptánc, és még annyi más

A helyi művelődési központ által közzétett beharangozó bemutatja, mi mindenre várják az érdeklődőket ebben az augusztus közepi-végi négy napban Sátoraljaújhelyen. Csak tallózunk a kínálatból, hogy olvasóinknak kedvet csináljunk az elkövetkezőkhöz.

A résztvevő országok: Görögország, Lengyelország, Olaszország, Bosznia-Hercegovina, Törökország

Lesz szombattól keddig:

gyerekprogram (a Zempléni Fesztivál keretében)

felvonulás

Nemzeti bemutató est

a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és Zenekar előadása

Nemzetközi táncház

mazsorettek

gólyalábas komédiázás

Nox-koncert

Ladánybene 27 koncert

táncszínházi műsor

mesejáték (Pesti Művész Színház)

záróünnepség, gálaműsor

A részletek kiderülnek az alábbi összefoglaló plakát böngészése révén: