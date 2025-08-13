28 perce
Néptánc és Tina Turner Sátoraljaújhelyen!
Tina Turner-emlékkoncert is szerepel a Sátoraljaújhelyen a hétvégén tartandó XXX. Nemzetközi Néptáncfesztivál gazdag programjában. A négynapos zempléni rendezvényen, persze, a főszerep a néptánccé marad.
Az augusztus 16. és 19. között (szombattól keddig) meghirdetett, immár XXX. Nemzetközi Néptáncfesztivál színes programjából kitűnik, merthogy az információkban bővelkedő plakát is kiemelten kezeli: a Tina Turner-emlékkoncert címet viselő műsorszám. A máig népszerű (két évvel ezelőtt elhunyt) amerikai popénekesnő életműve előtt tisztelgő előadást a zárónapon, kedden este tartják, Király Linda, Koós Réka, Szirota Jennifer, Gudics Máté, valamint az Abrakazabra zenekar közreműködésével.
Néptánc, és még annyi más
A helyi művelődési központ által közzétett beharangozó bemutatja, mi mindenre várják az érdeklődőket ebben az augusztus közepi-végi négy napban Sátoraljaújhelyen. Csak tallózunk a kínálatból, hogy olvasóinknak kedvet csináljunk az elkövetkezőkhöz.
A résztvevő országok:
Görögország, Lengyelország, Olaszország, Bosznia-Hercegovina, Törökország
Lesz szombattól keddig:
- gyerekprogram (a Zempléni Fesztivál keretében)
- felvonulás
- Nemzeti bemutató est
- a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és Zenekar előadása
- Nemzetközi táncház
- mazsorettek
- gólyalábas komédiázás
- Nox-koncert
- Ladánybene 27 koncert
- táncszínházi műsor
- mesejáték (Pesti Művész Színház)
- záróünnepség, gálaműsor
A részletek kiderülnek az alábbi összefoglaló plakát böngészése révén:
