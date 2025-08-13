augusztus 13., szerda

Program

Néptánc és Tina Turner Sátoraljaújhelyen!

Címkék#gyerekműsor#Tina Turner#Sátoraljaújhely#Ladánybene 27#emlékkoncert#Zempléni Fesztivál#koncert#néptáncfesztivál#néptánc

Tina Turner-emlékkoncert is szerepel a Sátoraljaújhelyen a hétvégén tartandó XXX. Nemzetközi Néptáncfesztivál gazdag programjában. A négynapos zempléni rendezvényen, persze, a főszerep a néptánccé marad.

Boon.hu

Az augusztus 16. és 19. között (szombattól keddig) meghirdetett, immár XXX. Nemzetközi Néptáncfesztivál színes programjából kitűnik, merthogy az információkban bővelkedő plakát is kiemelten kezeli: a Tina Turner-emlékkoncert címet viselő műsorszám. A máig népszerű (két évvel ezelőtt elhunyt) amerikai popénekesnő életműve előtt tisztelgő előadást a zárónapon, kedden este tartják, Király Linda, Koós Réka, Szirota Jennifer, Gudics Máté, valamint az Abrakazabra zenekar közreműködésével.

néptáncfesztivál
Néptáncfesztivál, sok egyéb műfaj megjelenésével – és további újhelyi rendezvények sorában
Fotó: Tapsi / Forrás: Facebook / Kossuth Lajos Művelődési Központ

Néptánc, és még annyi más

A helyi művelődési központ által közzétett beharangozó bemutatja, mi mindenre várják az érdeklődőket ebben az augusztus közepi-végi négy napban Sátoraljaújhelyen. Csak tallózunk a kínálatból, hogy olvasóinknak kedvet csináljunk az elkövetkezőkhöz.

A résztvevő országok:

Görögország, Lengyelország, Olaszország, Bosznia-Hercegovina, Törökország

Lesz szombattól keddig:

  • gyerekprogram (a Zempléni Fesztivál keretében)
  • felvonulás
  • Nemzeti bemutató est
  • a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és Zenekar előadása
  • Nemzetközi táncház
  • mazsorettek
  • gólyalábas komédiázás
  • Nox-koncert
  • Ladánybene 27 koncert
  • táncszínházi műsor
  • mesejáték (Pesti Művész Színház)
  • záróünnepség, gálaműsor

A részletek kiderülnek az alábbi összefoglaló plakát böngészése révén:

A XXX. Nemzetközi Néptáncfesztivál programjai
Fotó: User / Forrás: Facebook / Kossuth Lajos Művelődési Központ

 

