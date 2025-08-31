Nemzetközi konferencia lesz a Zenepalotában

Szeptember 1-én, hétfő reggel 9 órától A Miskolci Egyetem BTK AFTI Filozófiai Intézeti Tanszéke, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Társadalomelméleti Szakbizottságának Filozófiai Munkabizottsága, valamint a Magyar Filozófiai Társaság Hermeneutika Szakosztálya nemzetközi konferenciát rendez „ESEMÉNY, s annak mediációja. Filozófiai, filológiai, vallástudományi, irodalom- és kultúraelméleti megközelítések” címmel Miskolcon, a Zenepalotában.

Nemzetközi konferenciát tartanak a Zenepalotában

Forrás: MW