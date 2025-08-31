augusztus 31., vasárnap

Nemzetközi konferencia lesz a Zenepalotában

Központban a tudomány. Filozófiai, filológiai, vallástudományi, irodalom- és kultúraelméleti megközelítések címmel tartják a nemzetközi konferenciát.

Boon.hu

Szeptember 1-én, hétfő reggel 9 órától A Miskolci Egyetem BTK AFTI Filozófiai Intézeti Tanszéke, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Társadalomelméleti Szakbizottságának Filozófiai Munkabizottsága, valamint a Magyar Filozófiai Társaság Hermeneutika Szakosztálya nemzetközi konferenciát rendez „ESEMÉNY, s annak mediációja. Filozófiai, filológiai, vallástudományi, irodalom- és kultúraelméleti megközelítések” címmel Miskolcon, a Zenepalotában.

Nemzetközi konferencia a Zenepalotában
Forrás: MW

 

A kortárs filozófia egyik legégetőbb problémakörét interdiszciplináris kontextusban tárgyaló rendezvény széles körű érdeklődésre tarthat számot mind a kontinentális, mind az analitikus filozófiai hagyomány, valamint számos további tudományág képviselőinek a körében is.

A nemzetközi konferencián köszöntőt mond

  • Dr. Kocsis Károly elnök, MTA Miskolci Területi Bizottsága
  • Prof. Dr. Horváth Zita rektor, Miskolci Egyetem
  • Dr. Senviczki Erika jegyző, Miskolc MJV

 

