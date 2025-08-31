1 órája
Nemzetközi konferencia lesz a Zenepalotában
Központban a tudomány. Filozófiai, filológiai, vallástudományi, irodalom- és kultúraelméleti megközelítések címmel tartják a nemzetközi konferenciát.
Szeptember 1-én, hétfő reggel 9 órától A Miskolci Egyetem BTK AFTI Filozófiai Intézeti Tanszéke, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Társadalomelméleti Szakbizottságának Filozófiai Munkabizottsága, valamint a Magyar Filozófiai Társaság Hermeneutika Szakosztálya nemzetközi konferenciát rendez „ESEMÉNY, s annak mediációja. Filozófiai, filológiai, vallástudományi, irodalom- és kultúraelméleti megközelítések” címmel Miskolcon, a Zenepalotában.
A kortárs filozófia egyik legégetőbb problémakörét interdiszciplináris kontextusban tárgyaló rendezvény széles körű érdeklődésre tarthat számot mind a kontinentális, mind az analitikus filozófiai hagyomány, valamint számos további tudományág képviselőinek a körében is.
A nemzetközi konferencián köszöntőt mond
- Dr. Kocsis Károly elnök, MTA Miskolci Területi Bizottsága
- Prof. Dr. Horváth Zita rektor, Miskolci Egyetem
- Dr. Senviczki Erika jegyző, Miskolc MJV
