Nemzetiségi Pincefesztivált rendeztek Hercegkúton (fotók, videó)

A német nemzetiségnek kiemelkedő szerepe van a nemzeti közösségek megmaradásában, hiszen több mint hetven óvodát és iskolát tartanak fenn országszerte, amelyekben a német nyelv oktatása és a kultúra megőrzése is része a nevelésnek - jelentette ki a Miniszerelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hercegkúton.

Soltész Miklós a rendezvényen Hercegkúton

Fotó: Vajda János

Soltész Miklós a település nemzetiségi pincefesztiválján újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, jó látni, hogy az adott nemzetiséghez tartozó sok fiatal is fontosnak tartja ezt a kultúrát, és mindez mutatja a nemzetek közötti megbékélést, az együttműködés zálogát és fontosságát. Az államtitkár Hercegkút alapításának 275. évfordulója kapcsán azt mondta, ez az időszak arra világít rá, hogy a török pusztítás után a betelepülő svábok és más területekről érkező németek hazára leltek Magyarországon és komoly értékeket hoztak magukkal.