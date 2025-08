Tizenharmadik alkalommal tartottak Borsodi Vágtát Hernádkakon - képek, videó

A Nemzeti Vágta borsodi előfutama nagyon népszerű

Tirk Tamás Hernádkak polgármestere nagy örömmel köszöntötte a verseny résztvevőit és a meghívott vendégeket.

„Ez a rendezvény azt gondolom, hogy egyre nagyobb teret hódít magának, hiszen nem csak a határainkon innen, hanem határainkról túl is érkeznek nevezések. A tizenharmadik vágta azért is rendkívüli, ugyanis nem csak az elődöntő és a döntő lesz itt megrendezve, amelynek tétje a Nemzeti Vágtán való részvétel, hanem a két futam között első alkalommal fogathajtó verseny is lesz. Bízunk abban, hogy ezzel hagyományt is tudunk teremteni” – hangsúlyozta a polgármester, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették és támogatták a rendezvény létrejöttét.

A polgármester beszéde után pályaszentelés következett: Mike Martin Hernádkak Református Egyházközség lelkipásztora és Nagy Krisztián plébániai kormányzó által.

Izgalmas futamok egész nap

Az ünnepélyes megnyitó és pályaszentelés után 11 órától a Kishuszár futam, Huszárgyerek futam, Borsodi Vágta előfutam és a Góbé futam következett. 13 óra után pedig a kombinált fogathajtás résztvevői mérték össze tudásukat. A Borsodi Vágta döntőjére, ünnepélyes eredményhirdetésére, a díjak átadására 17 órakor került sor. 18 órától Sasvári Sándor és lánya, Sasvári Léna koncertje koronázta meg a napot.