Döbbenet

1 órája

Nem fogja kitalálni, mi mászott elő a bevásárlószatyorból – fotó

Nem mindennapi esetről szóló hír terjed a közösségi médiában. Egy nő arról számolt be, hogy döbbenetes dolgot vitt haza szatyrában az egyik üzletből.

Boon.hu
Nem fogja kitalálni, mi mászott elő a bevásárlószatyorból – fotó

Mit rejtett a szatyor?

Rengetegen osztották meg azt a Facebook-bejegyzést az elmúlt órákban, amelyben arról számolt be valaki, hogy az egyik salgótarjáni boltban vasárolt, majd hazaérve szembesült azzal, hogy az üzlet papír bevásárlószatyrában nem más, mint egy skorpió volt. Az esetről a nool.hu számol be részletesen itt

skorpió
Skiorpió a szatyorban
Forrás: nool.hu

Skorpió a szatyorban? 

A skorpiók leginkább homokos vagy köves talajokon, trópusi vagy szubtrópusi környezetben élnek, főként sivatagokban, vagy félsivatagokban találkozhatunk velük. Noha már alkalmazkodtak valamennyi környezeti körülményhez, Magyarországon mégis viszonylag ritka az, ha valaki a szabadban találkozik velük.

Pénteken azonban meglehet, hogy valaki épp Salgótarjánban bukkant rá egy példányra?! A részleteket elolvashatja a nool.hu-n.

