augusztus 26., kedd

Izsó névnap

16°
+25
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztések

2 órája

Négysávosított út, de akár tramtrain is; tudja, mi az?

Címkék#használt autó#autópiac#rendőrség#fejlesztési terv#nyomozás#magyar kormány#négysávos#állatkínzás#éjszakai klub#útépítés

Rá sem fogunk ismerni Miskolcra, ha ezeket a fejlesztéseket meglépi a kormány – az új állami beruházási terv részletei a boon.hu-n. Lehet új négysávos út, meg tramtrain is.

Boon.hu

Találós kérdés is lehetne: négysávos, Miskolcra szánják, és mellette a tramtrain is képben van – mi az? A válasz könnyen kitalálható, ha látjuk annak a  boon-os cikknek a címét, ami a fenti témát részletesebben kifejti. Ajánljuk olvasásra; hétfőtől keddig ezt böngészték legtöbben Borsodban.

négysávos út állami beruházási terv
Négysávos is, kétsávos is, meg még sok minden más a listán

Négysávos, de van még itt több is

„Rá sem fogunk ismerni a városra, ha ezeket a fejlesztéseket meglépik” – ilyen felütéssel mutatta be, a bejelentés nyomán, a magyar kormány által megalkotott állami építési beruházási keretprogramot, aminek összértéke meghaladja a 9500 milliárd forintot, és ami a számunkra a legérdekesebb: több miskolci beruházás is szerepel benne. Mutatjuk a részleteket!

Repkedjenek a milliók is! Utánanéztünk, mi a helyzet az aktuális használtautó-piacon. Mit lehet venni, mi érdemes, és mit mennyért? Ezt is megmutatjuk.

A kiinduló kérdés, hogy „egymillió forintunk van az egész történetre, vagy egymillió forint magára az autóra”.

Ha már van (lesz) kocsink, elhajthatunk vele például egy klubba. Mondjuk, ha épp nyílna egy új éjszakai klub a megyeszékhelyen... És igen, épp most nyílik! A József Attila utcában létrehozott intézmény „egyszerre célozza a fiatalokat és a 25 feletti közönséget, és egy olyan mixet hoz, ami eddig talán nem volt a városban”.

Zeusz, a négyéves amerikai bulldog, túl az életveszélyen
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Mai hírösszefoglalónk végére pedig hadd ajánljunk egy friss riportot. Ez a napokban Arlón történt, és máig az online közvéleményt élénken foglalkoztató esetet dolgozza fel: igaz-e, és ha igen, miért és milyen körülmények között lőttek meg egy kutyát, amelyik információnk szerint egy kerítésen, tehát portán belül tartózkodott, és állítólag „nem veszélyes” példány? Ki lőtt és mi vitte rá? Milyen szabálysértés avagy bűncselekmény valósult meg ezáltal?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu