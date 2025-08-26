2 órája
Négysávosított út, de akár tramtrain is; tudja, mi az?
Rá sem fogunk ismerni Miskolcra, ha ezeket a fejlesztéseket meglépi a kormány – az új állami beruházási terv részletei a boon.hu-n. Lehet új négysávos út, meg tramtrain is.
Találós kérdés is lehetne: négysávos, Miskolcra szánják, és mellette a tramtrain is képben van – mi az? A válasz könnyen kitalálható, ha látjuk annak a boon-os cikknek a címét, ami a fenti témát részletesebben kifejti. Ajánljuk olvasásra; hétfőtől keddig ezt böngészték legtöbben Borsodban.
Négysávos, de van még itt több is
„Rá sem fogunk ismerni a városra, ha ezeket a fejlesztéseket meglépik” – ilyen felütéssel mutatta be, a bejelentés nyomán, a magyar kormány által megalkotott állami építési beruházási keretprogramot, aminek összértéke meghaladja a 9500 milliárd forintot, és ami a számunkra a legérdekesebb: több miskolci beruházás is szerepel benne. Mutatjuk a részleteket!
Új négysávos Miskolcra, de a tramtrain is képben! Rá sem fogunk ismerni a városra, ha ezeket a fejlesztéseket meglépik
Repkedjenek a milliók is! Utánanéztünk, mi a helyzet az aktuális használtautó-piacon. Mit lehet venni, mi érdemes, és mit mennyért? Ezt is megmutatjuk.
A másfél millió az új 150 ezer Borsodban, megdöbbentő, milyen kocsikat vágnak hozzád ennyi pénz alatt
A kiinduló kérdés, hogy „egymillió forintunk van az egész történetre, vagy egymillió forint magára az autóra”.
Ha már van (lesz) kocsink, elhajthatunk vele például egy klubba. Mondjuk, ha épp nyílna egy új éjszakai klub a megyeszékhelyen... És igen, épp most nyílik! A József Attila utcában létrehozott intézmény „egyszerre célozza a fiatalokat és a 25 feletti közönséget, és egy olyan mixet hoz, ami eddig talán nem volt a városban”.
Mai hírösszefoglalónk végére pedig hadd ajánljunk egy friss riportot. Ez a napokban Arlón történt, és máig az online közvéleményt élénken foglalkoztató esetet dolgozza fel: igaz-e, és ha igen, miért és milyen körülmények között lőttek meg egy kutyát, amelyik információnk szerint egy kerítésen, tehát portán belül tartózkodott, és állítólag „nem veszélyes” példány? Ki lőtt és mi vitte rá? Milyen szabálysértés avagy bűncselekmény valósult meg ezáltal?
„Hallottuk, ahogy »sírt« a fájdalomtól” – a kínok kínját élte át Zeusz, akit egy borsodi faluban lőttek meg