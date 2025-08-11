augusztus 11., hétfő

Figyelem!

2 órája

Bezár a NAV ezen a borsodi településen – fontos dátum minden ügyfélnek!

Címkék#Nemzeti Adó-és Vámhivatal#nav#mezőcsáti#ügyfélszolgálat

Szünetel az ügyfélfogadás a mezőcsáti NAV-ablakban augusztus 21-én.

Boon.hu

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága tájékoztatja az ügyfeleket, hogy 2025. augusztus 21-én, csütörtökön szünetel az ügyfélfogadás a mezőcsáti NAV-ablakban (3450 Mezőcsát, Szent István u. 26.).

NAV-szünet Mezőcsáton
Fontos bejelentés: egy napra leáll a NAV Mezőcsáton. Fotó: Illusztráció/google maps

Az ügyfelek a legközelebbi nyitva tartó NAV-ügyfélszolgálat helyét és elérhetőségét a hivatal honlapján, az Ügyfélszolgálatok menüpontban találhatják meg.

Az adóügyek jelentős része elektronikusan vagy telefonon is intézhető. A NAV az elektronikus ügyintézést javasolja, a telefonos ügyfélszolgálat a 1819-es számon érhető el a szokásos nyitvatartási időben.

