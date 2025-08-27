Ekkor szünetel az ügyfélfogadás a NAV-ablakban

A Tokaji Kormányablak felújítási, korszerűsítési munkálatai miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának tokaji NAV-ablakában (3910 Tokaj, Rákóczi út 52.) az ügyfélfogadás 2025. szeptember 1-től átmenetileg szünetel.

Átmenetileg szünetel az ügyfélfogadás a tokai NAV-ablakban (illusztráció)

Itt van legközelebb NAV-ügyfélszolgálat

A legközelebb nyitvatartó NAV-ügyfélszolgálat megtalálható a NAV honlapján az Ügyfélszolgálatok menüpont alatt. Az adóügyek elektronikusan is intézhetők, aki teheti, válassza az elektronikus vagy telefonos megoldásokat! A NAV Infóvonala a 1819-es telefonszámon, a szokásos nyitvatartási időben hívható, adta hírül közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága.

