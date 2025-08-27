Napelemet használna? A napjai meg vannak számlálva! Ha lecsúszik, nincs több lehetőség

A napelemes adatszolgáltatás kötelező a hatályos előírások szerint. Ez azt jelentheti, hogy aki nem tesz eleget az invertere regisztrációjának, méghozzá az augusztus 30-i határidőig, az utána már nem használhatja berendezését. A határidő tehát e hét péntek.

A napelemes családi házak tulajdonosaira sürgős kötelezettség hárul.

Fotó: anatoliy_gleb

Napelemes határidő: most péntek!

Július elsejétől új korszak kezdődött a háztartási méretű kis-erőművek, vagyis a családi házak tetején lévő napelemek üzemeltetésében. Az Energiaügyi Minisztérium által bevezetett új szabályozás kötelező adatszolgáltatást ír elő minden tulajdonos számára. A cél a villamosenergia-hálózat biztonságának és átláthatóságának növelése, amihez a hatóságoknak pontosan tudniuk kell, milyen eszközök és hogyan termelnek áramot az országban.

A mulasztás a későbbiekben komoly kellemetlenségekhez vezethet.

