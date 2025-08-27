2 órája
Napelemet használna? A napjai meg vannak számlálva! Ha lecsúszik, nincs több lehetőség
Augusztus 30-ig, vagyis péntekig kötelezően regisztrálnia kell az inverterét egy központi adatbázisban mindenkinek, aki napelemet használ, használna. A napelemes szigorítások a kormányzat szerint a hálózati biztonságot szolgálják.
A napelemes adatszolgáltatás kötelező a hatályos előírások szerint. Ez azt jelentheti, hogy aki nem tesz eleget az invertere regisztrációjának, méghozzá az augusztus 30-i határidőig, az utána már nem használhatja berendezését. A határidő tehát e hét péntek.
Napelemes határidő: most péntek!
Július elsejétől új korszak kezdődött a háztartási méretű kis-erőművek, vagyis a családi házak tetején lévő napelemek üzemeltetésében. Az Energiaügyi Minisztérium által bevezetett új szabályozás kötelező adatszolgáltatást ír elő minden tulajdonos számára. A cél a villamosenergia-hálózat biztonságának és átláthatóságának növelése, amihez a hatóságoknak pontosan tudniuk kell, milyen eszközök és hogyan termelnek áramot az országban.
A mulasztás a későbbiekben komoly kellemetlenségekhez vezethet.
A hivatalos indoklás szerint a napenergia térnyerése komoly kihívás elé állítja a teljes magyarországi villamosenergia-rendszert. Míg a hagyományos erőművek termelése szabályozható, a napelemek teljesítménye az időjárástól függ, így teljesen kiszámíthatatlan. A rendszer egyensúlyban tartása és az ellátásbiztonság garantálása érdekében szükség van a háztartási rendszerek termelési adatainak pontos nyomon követésére. Az új adatszolgáltatási rendszerrel lényegében egy átfogó, központi nyilvántartást hoznak létre az ország összes inverteréről.
A bejelentést online módon, méghozzá a Független Energetikai Adatközpont Zrt., vagyis a FEAK hivatalos weboldalán kell megtenni. Mindenkinek, kivétel nélkül, az összes, már üzemelő háztartási méretű napelemes rendszer tulajdonosának. Péntekig bezárólag. „Aki lekési a határidőt, az a későbbiekben problémákra számíthat.”
A regisztráció során meg kell adni:
- az alapvető adatokat, mint a felhasználási hely azonosítója (POD szám), valamint az inverter gyártója, típusa és gyári száma
- emellett a rendszer sokkal mélyebb, működésből származó műszaki adatokra is kíváncsi, mint
- az inverter feszültségtartományának beállítása
- a rendszer gyűjteni fogja a termelési teljesítményt és a saját célra felhasznált energia mennyiségét is, méghozzá 5 perces bontásban.