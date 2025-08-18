31 perce
Váratlan hosszabbítás: ma nem lesz online ügyfélszolgálat – készüljön a meglepetésre!
Megszakad az online ügyintézés. Az MVM Next app hétfőn leáll, de ez még nem minden!
„A tervezettnél hosszabb időt vesznek igénybe a hétvégén megkezdett karbantartási munkálatok, amelyeket online rendszereink fejlesztése és új funkciók bevezetése érdekében végzünk.
Ügyfeleink adatbiztonsága kiemelt fontosságú számunkra, ezért a mai napon az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobilalkalmazás nem lesz elérhető. Természetesen személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, vagy telefonon jelenleg is állunk az ügyfelek rendelkezésére.
Köszönjük ügyfeleink megértését és türelmét, hamarosan jövünk az új funkciókkal, amelyekkel még gördülékenyebb lesz az online ügyintézés” - tette közzé az MVM For You facebook oldalán.
