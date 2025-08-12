augusztus 12., kedd

Leáll két napra az MVM ügyfélszolgálata

Karbantartási munkálatokat végeznek az MVM online rendszereinél.

Az MVM tájékoztatása szerint 2025. augusztus 15-e, péntek reggel 8 óra és - várhatóan - augusztus 17-e, vasárnap este 10 óra között az MVM tervezett karbantartást végez online ügyfélszolgálatán, amelyet követően új funkciókat vezet majd be.

Az MVM tervezett karbantartást végez online ügyfélszolgálatán
Az MVM tervezett karbantartást végez online ügyfélszolgálatán.

Emiatt 

az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban minden ügyintézés szünetel.

MVM: erre készüljenek fel!

Ebben az időszakban az előre fizetős mérők online feltöltése sem lehetséges azon ügyfeleinknek, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számlájukon, ezért felhívják az előre fizetős árammérővel rendelkező felhasználók figyelmét, hogy időben gondoskodjanak mérőjük online feltöltéséről, hogy az áramszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen számukra.

A karbantartás ideje alatt az előre fizetős mérők töltése csak a feltöltőpontokon működik - hívta fel a figyelmet az MVM.

