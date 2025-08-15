augusztus 15., péntek

Ennek örülni fognak a szurkolók! Rásegít az MVK a DVTK-Kazincbarcika labdarúgó mérkőzésre

Augusztus 16-án, szombaton 18:15 órától rendezik meg a DVTK-Kazincbarcika labdarúgó mérkőzést. A nagy érdeklődésre való tekintettel az MVK Zrt. rásegítő villamosjáratokat indít, segítve ezzel a szurkolók mérkőzésre történő könnyebb eljutását, illetve hazajutását.

Boon.hu

Rásegítő járatokat indít az MVK Zrt. a DVTK-Kazincbarcika labdarúgó mérkőzésre szombaton.

MVK: módosul a miskolci villamosok menetrendje a DVTK-Kazincbarcika meccs miatt
Hétvégén DVTK-Kazincbarcika labdarúgó mérkőzés, így járnak a miskolci villamosok! Forrás: MVK

Az MVK tájékoztatása szerint a rásegítő, 1A-s villamosok a Tiszai pályaudvar végállomásról 17:02-kor és 17:17-kor indulnak.

A mérkőzést követően, a szurkolói létszámtól függően, igény szerint indulnak majd a menetrenden felül biztosított villamosjáratok a Tiszai pályaudvar irányába.

MVK: ingyen utazhatnak a DVTK drukkerek

A mérkőzés napján, azaz augusztus 16-án, szombaton 16:15 és 22:15 óra között ismét díjmentesen utazhatnak az 1-es villamosjáratokon és az 1-es autóbuszjáratokon a tárgynapi labdarúgó-mérkőzésre érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező drukkerek.

Így várják a hétvégi derbit:

 

