3 órája
Ennek örülni fognak a szurkolók! Rásegít az MVK a DVTK-Kazincbarcika labdarúgó mérkőzésre
Augusztus 16-án, szombaton 18:15 órától rendezik meg a DVTK-Kazincbarcika labdarúgó mérkőzést. A nagy érdeklődésre való tekintettel az MVK Zrt. rásegítő villamosjáratokat indít, segítve ezzel a szurkolók mérkőzésre történő könnyebb eljutását, illetve hazajutását.
Az MVK tájékoztatása szerint a rásegítő, 1A-s villamosok a Tiszai pályaudvar végállomásról 17:02-kor és 17:17-kor indulnak.
A mérkőzést követően, a szurkolói létszámtól függően, igény szerint indulnak majd a menetrenden felül biztosított villamosjáratok a Tiszai pályaudvar irányába.
MVK: ingyen utazhatnak a DVTK drukkerek
A mérkőzés napján, azaz augusztus 16-án, szombaton 16:15 és 22:15 óra között ismét díjmentesen utazhatnak az 1-es villamosjáratokon és az 1-es autóbuszjáratokon a tárgynapi labdarúgó-mérkőzésre érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező drukkerek.
Így várják a hétvégi derbit:
