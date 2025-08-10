augusztus 10., vasárnap

1 órája

Új műsorával érkezik Kőhalmi Zoltán

Kőhalmi Zoltán Mezőkövesden fog fellépni. Új műsorával minden bizonnyal nevetésre készteti majd a közönséget.

Boon.hu

Kőhalmi Zoltán a Dumaszínház társulat tagja. Nem ott kezdte viszont a pályafutását. A Karinthy-gyűrűvel kitüntetett építészmérnök valójában sosem akart kiállni és beszélni, jól érezte magát a háttérben, de mégis megpróbálta. Sikeres saját estje után a Showder Klub speciális adásában, elsőként készíthetett önálló műsort – írja a dumaszinhaz.hu

műsor
Új műsorral érkezik a humorista.
Forrás: http://mezokovesd.hu/

Az új műsor

Már most szólunk, hogy október 30-án a népszerű humorista, Kőhalmi Zoltán érkezik majd Mezőkövesdre, a Közösségi Házba. A „Fejben dől el” című friss önálló estjén szórakozhat majd a közönség.

 

